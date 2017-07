Ostatní - TOP 10 záložníků, kteří by letos v létě mohli změnit dres

© skysports.com - Marco Verratti

Včera 16:52 - Přestupové okno běží několik dní na plné pecky a už jsme mohli být svědky několika zajímavých přestupů. Nicméně pořád nás ještě čekají bezmála dva měsíce během nichž mohou vybuchnout další přestupové bomby. Pokusili jsme se vybrat hráče na jednotlivých postech, kteří by se mohli stát příčinou k jejich detonaci. Dnes pokračujeme se záložníky.

Marco Verratti

Přestupový cíl Barcelony Marco Verratti se vyslovil v tom smyslu, že je šťastný v PSG, přestože ještě pár dní před tím měl podle novinářů úpěnlivě žadonit u klubového vedení francouzského klubu, aby ho pustilo do Barcelony. Ta neztrácí víru, ale šance na uskutečnění toho přestupu je mizivá.

Jean Michäel Seri

Také reprezentant Pobřeží Slonoviny byl úzce spojován s přestupem na Camp Nou a není se co divit. Fotbalista Nice zaznamenal třetí nejvyšší počet přihrávek za zápas v Ligue 1 za uplynulou sezónu - 83,4 - a jeho procentuální úspěšnost byla dokonce vyšší než u Verrattiho (89,5%). Seri je navíc výborný tvůrce hry a přihrál na devět branek. Zájem má i AS Řím, ale vedení ho zřejmě nikam nepustí.

Mateo Kovačić

Původně byl v tomto seznamu jiný hráč Realu - James Rodríguez. Ten ale před pár hodinami odešel na hostování do Bayernu Mnichov. Ovšem spekulace kolem uvolnění jiného hráče středové řady Realu Madrid sílí. Ta je hodně nabušená a další kvalitu by do ni měl během příštích hodin přinést Dani Ceballos z Betisu. Kufry by si prý měl sbalit Mateo Kovačić. O chorvatského fotbalistu, který si za dva roky nedokázal prokopat místo do základní sestavy, se zajímá především Tottenham.

Thomas Lemar

Ještě víc gólových asistencí než Seri zaznamenal loni Lemar z Monaka a byl v tomto ohledu jediný, který dosáhl na dvojciferné číslo - 10. O jeho podpis se poperou především rivalové ze severní části Londýna - Arsenal a Tottenham.

Fabinho

Další hráč z kádru vítěze francouzské ligy Monaka o nějž je mezi kluby velký zájem. Fabinho ale vyniká především pro svoji houževnatost a schopnost získávat míče než pro svoji kreativitu. Ovšem ve své top disciplíně naprosto vyniká a i z toho důvodu se kolem něj točí Manchester United či PSG.

Tiemoue Bakayoko

Další mistrovská součástka Monaka je v hledáčku londýnské Chelsea. Ta by si ho představovala do středu pole místo odcházejícího Matiće. Středu zálohy by dodal vedle malého Kantého a Cesca potřebné centimetry a zastal by minimálně stejnou úlohu jako srbský fotbalista. Ovšem pozor. Do hry se hodlá vložit i Manchester, pokud se mu nakonec nepovede přivést Matice.

Ivan Perišić

Další hráč, který je neustále zmiňován v souvislosti s přestupem do Manchesteru United. Chorvatský křídelník byl jeden z mála hráčů Nerazzurri , kteří v minulé sezóně zaujali v tom pozitivním směru. Pro Inter by navíc mohl být dobrou položkou, která by mohla vyrovnat účetní bilanci finančního fair play, do níž se bude muset Inter při očekávaných nákupech vejít. Perišić měl loni prsty v 19 gólech, kdy jich sám 11 nastřílel a na 8 nahrál. Silný při hře ve vzduchu a jedinečný při centrech ze strany.

Naby Keita

Pokud jsou informace z bulváru pravdivé, může se nakonec při souhře okolností stát nejdražším záložníkem léta překvapivě nepříliš známý Keita z bundesligového Lipska. Klub ho neprodá za méně než 70 milionů liber. Kolem hráče krouží především Liverpool. Hráč, který zvládá veškeré pozice ve středu pole, loni vstřelil osm branek a na sedm jich dokázal nahrát. Jenom Dembele z Dortmundu zaznamenal v Bundeslize víc driblinků než Keita.

Emil Forsberg

Ještě větší vliv na hru mužstva, které loni skončilo v Bundeslize překvapivě druhé, měl švédský reprezentant Emil Forsberg. Ten se přímo podílel na 27 brankách týmu. Na pozici za osamělým útočníkem Wernerem zaznamenal 19 asistencí, nejvíc ze všech hráčů pěti elitních soutěží. O 25letého fotbalistu se zajímá především Arsenal, ale Bayern měl vyrovnat nabídku Gunners ve výši 30 milionů liber.

Ousmane Dembélé

Dortmund určitě loni udělal skvělý tah, když získal tehdy 19letého fotbalistu z Rennes. V Borussii minimálně zdvojnásobil klubovou investici ve výši 15 milionů eur. Mocně se o hráče, který je pověstnými svými průniky pro krajích hřiště, zajímala Barcelona, ovšem od Dortmundu dostala košem. Mezi zájemci se ale nachází také Paris SG a Manchester City. Klub dokonce prohlásil, že ho za méně než 80 milionů eur nepustí. V Dortmundu má kontrakt do roku 2021.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, skysports.com