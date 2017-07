Ostatní - Záložník Ajaxu Nouri je po kolapsu na hřišti mimo ohrožení života

© Independent.ie - Abdelhak Nouri

Dnes 07:55 - Po kolapsu v přípravném zápase je mladý záložník Ajaxu Abdelhak Nouri mimo ohrožení života. Dvacetiletý fotbalista v sobotu utrpěl srdeční zástavu a v nemocnici zůstává v umělém spánku.

"Nouri je mimo nebezpečí, ale nadále leží na jednotce intenzivní péče," informoval Ajax, aniž by upřesnil, kdy reprezentanta do 21 let budou moci lékaři probudit.

Nouri zkolaboval v sobotním duelu s Werderem Brémy na přípravě v Rakousku v 70. minutě. Po rychlé první pomoci byl vrtulníkem dopraven do nemocnice a hra už nepokračovala.

Šokovaní hráči Ajaxu dnes dostali volno a klub zrušil také pondělní plánovaný otevřený trénink i úterní další přípravný zápas. "Vzhledem k obavám o kamaráda toho nyní mužstvo není schopno," dodal klub.

Redakce / ČTK