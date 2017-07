Ostatní - Přestupové spekulace: Bude Ibra pokračovat v United? Barcelona odmítá nabídky a Ronaldo zůstane

© mirror.co.uk - Zlatan Ibrahimović

5 Líbilo se

Dnes 09:43 - Letní přestupní termín 2017 byl oficiálně odstartován. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Arsenal chce za Alexise 80 milionů

Arsenal už se zřejmě smířil s tím, že Alexise nepřiměje k podpisu nové smlouvy. Ta stávající mu končí příští rok a tak Gunners budou svolní s prodejem chilského reprezentanta. Ovšem chtějí podle všeho 80 milionů liber. Hlavní zájemce Manchester City prý hodlá předložit nejprve 50 milionů. (zdroj: Sunday Mirror)

Besiktas může poskytnout útočiště Costovi

Atlético Madrid by rádo získalo zpět z Chelsea do svých služeb španělského forvarda Diega Costu. Ovšem na soupisku ho kvůli trestu od FIFA může zapsat nejdříve 1. ledna. Podle spekulací by Costa mohl půl roku hostovat v tureckém Besiktasi. Problémem by ale mohl být jeho plat. V Chelsea bere zhruba 8 milion eur a to je hodně nad možnosti klubu. (zdroj: AS)

Vermaelen zpět do Premier League?

Dočkáme se návratu belgického fotbalisty Thomase Vermaelena zpět do anglické Premier League? Angažmá v Barceloně mu doposud vůbec nevychází, nevydařilo se mu ani poslední hostování v AS Řím. Nicméně v anglické lize po něm mocně touží nový manažer Crystal Palace Frank de Boer. V hledáčku bývalého hráče azulgranas je i gólman Jasper Cillessen. (zdroj: Mirror)

Ronaldo zůstane v Realu

Španělský deník AS ukončil spekulace o možném odchodu Cristiana Ronalda z Realu Madrid, které vznikly na základě hráčovy nespokojenosti. Hlavním důvodem byla především kauza kolem daňových podvodů, kdy se Ronaldo neměl cítit úplně chráněný a podporovaný klubem. O hráče měl nejprve zájem Manchester United a posléze se hovořilo zejména o přestupu do Paris SG. (zdroj: AS)

United chtějí podruhé obrat Chelsea

United už přebrali Chelsea útočníka Evertonu Romela Lukaka a nyní se chystají v tomto trendu pokračovat. Předmětem konkurenčního boje nyní bude záložník Monaka Tiemoue Bakayoko. Vedení francouzského klubu je otráveno tím, jak pomalu Chelsea jedná a chce hráče prodat co nejdříve. United by hráče koupili, pokud se jim nepodaří získat Matiče. (The Sun)

Ibra může nakonec zůstat v Manchesteru

To, že Manchester United podepsal útočníka Evertonu Romela Lukaka ještě neznamená, že se do kádru nakonec nezapojí i střelec minulé sezóny Zlatan Ibrahimović. Ten využil nabídku klubu po zranění kolene trénovat v jeho sportovním centru a pokud to Mourinho bude považovat za vhodné a Ibrahimović bude kompletně zotaven ze zranění kolene, může s ním od ledna uzavřít nový kontrakt. (zdroj: Daily Star)

PSG se snaží ukrást Alvese

Podle informací z francouzského tisku Paris SG vyrve pravého obránce Daniho Alvese ze spárů Manchesteru City, které s ním mělo podepsat smlouvu poté, co se vyvázal z kontraktu v Juventusu. LE10SPort tvrdí, že hráčův agent už je s PSG domluven. (zdroj: Goal)

Arsenal chce Brozovice

Arsenal už během uplynulých dnů posílil svůj útok o Alexnadra Lacazetta z Lyonu a obranu o Seada Kolasinace ze Schalke a nyní by měla přijít na řadu středová formace. Arsene Wenger hodně stojí o záložníka Interu Milán Marcela Brozovice. (zdroj: ESPN)

James nabídnut Liverpoolu

Ačkoliv se zdálo, že James Rodríguez prožívá své poslední dny coby hráč Realu Madrid, skutečnost je zatím zcela odlišná. Agent hráče nemůže najít klub, který by zaplatil 75 milionů eur, jež požaduje Bílý balet. Naposledy se mezi uchazeči objevil Liverpool, ovšem ani ten není schopen investovat tolik peněz. (zdroj: SPORT)

Barca odmítla nabídky za Gomese a Sergi Roberta

Vedení Barcelony mělo podle deníku Mundo Deportivo odmítnout zajímavé nabídky na prodej dvou svých hráčů. Neznámý klub měl nabídnout za záložníka Andreho Gomese, jenž má za sebou nepříliš povedenou premiérovou sezónu v týmu, 45 milionů eur, zatímco za Sergiho Roberta 35 milionů eur. (zdroj: Mundo Deportivo)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz