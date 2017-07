Ostatní - TOP 10 obránců, kteří by letos v létě mohli změnit dres

© skysports.com - Héctor Bellerín

Dnes 15:55 - Přestupové okno běží několik dní na plné pecky a už jsme mohli být svědky několika zajímavých přestupů. Nicméně pořád nás ještě čekají bezmála dva měsíce během nichž mohou vybuchnout další přestupové bomby. Pokusili jsme se vybrat hráče na jednotlivých postech, kteří by se mohli stát příčinou k jejich detonaci. Dnes pokračujeme s obránci.

Virgil van Dijk - Southampton

Van Dijk je považován za nejlepšího středního obránce mimo velkou šestku Premier League a možná i celé soutěže. Není proto divu, že se o služby vzrostlého Holanďana zajímají Liverpool, Chelsea či Manchester City. Jenže 25letý fotbalista, který odehrál 12 reprezentačních utkání za Oranjes, před rokem podepsal smlouvu do roku 2022 a tak Southampton není pod žádným tlakem, který by ho nutil prodávat. Klidně tak na něj mohou nasadit vysokou cenu 60 milionů liber. Dlouho vedl boj o získání hráče Liverpool. Až do chvíle než Saints pohrozili žalobou za to, že „dělali“ do hráče pod smlouvou.

Alex Sandro - Juventus

Reprezentační kouč Brazílie Tite má na postu levého obránce tolik na vybranou, že za Marcelem a Filipem Luisem si Alex Sandro stihl zahrát jen v sedmi reprezentačních zápasech. I přesto je ale fotbalista Juventusu považován za jednoho z nejlepších hráčů na své pozici. Delší dobu se kolem něj točí Chelsea. Antonio Conte se loni rozhodl přejít na tříobráncový systém, který vyžaduje útočné schopnosti hráče a byť Marcos Alonso loni zaujal, eso z Juventusu je výkonnostně možná ještě o stupínek výš.

Dani Alves - zatím bez angažmá

Dani Alves letos změní dres určitě. O hráče, který se v uniformě Juventusu postupem sezóny výrazně zlepšoval, projevil zájem Manchester City a částečně i Chelsea. Brazilský bek po jediné sezóně v Juventusu vypověděl smlouvu a nic mu nyní nebrání jít kam se mu zamane. Podle všeho opět spojí svoje cesty s Guardiolou, tentokrát u Citizens. Ten mu slíbil kontrakt do roku 2019 a za každý rok výdělek 5 milionů eur. Ale oficiálně zatím přestup potvrzen nebyl.

Kyle Walke - Tottenham

Také Walker byl spojován s přestupem na Etihad Stadium. I sám hráč má prý údajně choutky Kohouty opustit, ovšem klub za něj chce 40 milionů liber. Že je to moc? Walker je jednička na svém postu v národním týmu Anglie a žádný obránce nezaznamenal víc asistencí v Premier League (pět) než on.

Héctor Bellerín - Arsenal

Tak tady bude velice zajímavé sledovat, jestli španělský reprezentant obměkčí Wengera, aby ho pustil do Barcelony a jestli se azulgranas podaří složit dostatečnou sumu k jeho uvolnění. Zatím to moc nadějně nevypadá. Ještě se totiž nezačalo ani jednat a Barceloně už ve středu startuje příprava. Proč po něm Barca touží je nasnadě. Tento post nemá bůhvíjak obsazený, navíc Bellerín prokazuje týden co týden svoji nespornou kvalitu. Tak například od srpna 2015 zaznamenal nejvíce úspěšných driblinků (108) ze všech obránců anglické ligy.

Kalidou Koulibaly - Neapol

Koulibaly byl na nejvyšší pozici loňského přestupního seznamu londýnské Chelsea, než se nakonec Blues rozhoupali v poslední možný den koupit Davida Luize. Zadák Neapole byl v uplynulé sezóně Serie A opět výtečný. Svojí fyzickou konstitucí by se ideálně hodil do tvrdých soubojů v Premier League. Ovšem Neapol ho určitě nebude chtít pustit.

Stefan de Vrij - Lazio

Velice lákavé zboží. Další holandský zadák, který kvůli zranění kolene vynechal téměř celou sezónu 2015-16, se v Laziu vypracoval mezi TOP stopery italské ligy. Atraktivitu tomuto přestupovému cíli hned několika klubů - Liverpool, Juventus - zvyšuje také skutečnost, že mu končí smlouva přesně za rok. A novou s Laziem nemá v úmyslu podepsat. Tím pádem bude jeho cena pro potenciálního kupce velice příznivá.

Leonardo Bonucci - Juventus

Druhé léto v řadě je tento 30letý zkušený stoper spojován s přestupem do Chelsea. Loni Stará dáma odolala, letos ale panuje na Stamford Bridge umírněný optimismus, že by se celá operace mohla podařit. Bonucci v uplynulém ročníku zaznamenal 7,9 přesných dlouhých míčů na zápas, to je nejvíc ze všech hráčů v lize a právě skvělá rozehrávka je jedním z hlavních důvodů, proč po něm manažer Conte tolik touží. Ovšem pokud ho bude chtít získat, musí si připravit pořádný balík - minimálně 60 milionů liber.

Ricardo Pereira - FC Porto

Na tohoto hráče si myslí především v Tottenhamu. Tedy v případě, pokud přijdou o Kyle Walkera. A i přesto, že mají v záloze Kierana Trippiera. Ovšem Pereira předváděl během dvouletého hostování v Nice skvělé výkony a kmenový klub FC Porto je připraven udělat s tímto hráčem lukrativní obchod. Pro Pochettina by mohl být velice užitečný díky své univerzálnosti, která se hodí do tříčlenné obrany. Ale Spurs budou mít tvrdou konkurenci, protože v Bundeslize ho mají v hledáčku Borussia Dortmund a Bayern.

Marquinhos - Paris SG

Už je to pomalu rutinní záležitost, neboť o přestupu Marquinhose se více méně spekuluje každý rok. A mezi hlavní zájemce se pravidelně řadí Barcelona, občas probleskne i údajný zájem Manchesteru United. Loňský odchod Davida Luize z PSG do Chelsea nabídl Marquinhosovi ideální příležitost ukázat své kvality a kouče Unaie Emeryho rozhodně nezklamal. Jeho úspěšnost přihrávek 93,6% byla čtvrtá nejlepší v celé francouzské lize. Pro Marquinhose by na Camp Nou, kde se tolik bazíruje na přesných pasech, mohlo být ideální angažmá. Navíc Mourinho už jednoho stopera koupil v Benfice.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, skysports.com