Ostatní - TOP 7 gólmanů, kteří by letos v létě mohli změnit dres

© skysports.com - Szczesny a De Gea

Dnes 16:26 - Přestupové okno běží několik dní na plné pecky a už jsme mohli být svědky několika zajímavých přestupů. Nicméně pořád nás ještě čekají bezmála dva měsíce během nichž mohou vybuchnout další přestupové bomby. Pokusili jsme se vybrat hráče na jednotlivých postech, kteří by se mohli stát příčinou k jejich detonaci. Začínáme u brankářů.

Gianluigi Donnarumma - AC Milán

Pokud se o gólmana, jemuž je teprve 18 let zajímají ty nejmocnější kluby Evropy, je nasnadě, že se jedná o velký talent a koupit takového brankáře je více než slušný počinek do budoucnosti. Na několik let pak máte s pokrytím třech tyčí vystaráno. Podle serveru WhoScored.com získal v uplynulé sezóně průměrnou známku 7,05 z 10. Tak dobře si nepočínal žádný jeho kolega v předních evropských ligách. Ovšem interes všech uchazečů musela zchladit informace z posledních dní. Donnarumma měl totiž podepsat nový kontrakt. A výkupní klauzule z něj má činit 50 milionů eur v případě, že se AC nekvalifikuje do Ligy mistrů. Pokud ano, bude dvojnásobná.

David de Gea - Manchester United

Kolem Donnarummy se točil především Real Madrid, a velký zájem měl Bílý balet i o španělského reprezentanta hájícího barvy Manchesteru United. Mezi prsty mu utekl již před dvěma roky a zatímco loni si dal od jeho pronásledování pokoj, letos ho má znovu v merku. De Gea tento rok neměl úplně ideální, tedy alespoň ve srovnání s těmi předchozími. I tak ale nastřádal 14 čistých kont. Třetí nejvyšší počet po Courtoisovi a Llorisovi. V Madridu sice všichni vyjadřují bezmeznou důvěru Navasovi, ale dokud nebude půlnoc posledního srpna, tak si nemůžete být ničím jisti.

Jan Oblak - Atlético Madrid

Podle mnohých aktuálně nejlepší gólman španělské Primera División. Celou sezónu držel Atlético nad vodou poté, co se vylízal ze zranění. Ve španělské soutěži zaznamenal 72,4% úspěšnost, v Lize mistrů ji zvedl na 84,1%. V La Lize rovněž udržel nejvíce čistých kont - 15. Ovšem vzhledem k přestupovému „banu“ ho vedení Atlética nenechá odejít. A výkupní klauzuli ve výši 100 milionů eur nezaplatí ani United, Arsenal či PSG.

Wojciech Szczesny - Arsenal

Na základě jeho dvou úspěšných sezón v Itálii je o něj velký zájem. Jako potenciální náhradu za Buffona si ho dovedou představit v Juventusu, ve svých poznámkových blocích ho mají zapsáni i zástupci Interu Milán. V Serii A měl v nedávno skončené sezóně lepší úspěšnost zásahů jen Donnarumma. Jelikož ani Petr Čech nedokáže zastavit ubíhající roky, je možné, že se Szczesny vrátí na Emirates Stadium. Ovšem proti Gunners může hrát fakt, že letos se jich netýká Liga mistrů, kterou by si Szczesny v AS Řím zachytal.

Jack Butland - Stoke

Rekordní přestup Jordana Pickforda do Evertonu jasně ukázal, jak drazí budou letošní léto gólmani. Podle Marka Hughese bude brankář Stoke Jack Butland ceněn podobně a Potters budou brát v potaz pouze nabídky v minimální výši 30 milionů liber. Anglický reprezentant sice kvůli zranění nastoupil v poslední sezóně jen do pěti zápasů, nicméně zůstává mezi těmi nejhodnotnějšími brankáři v Anglii. I v těch pěti zápasech dokázal udržet dvě čistá konta a pokud bychom použili jednoduchou matematiku, měl by nakročeno k 16. Stoke budou odhánět zájemce, především z Arsenalu, kteří by ho mohli brát jako náhradu za Čecha, pokud nakonec Szczesny zůstane v Itálii.

Kasper Schmeichel - Leicester

Ačkoliv Leicesteru jeho boj o obhajobu titulu moc nevyšel, Kasper Schmeichel patřil mezi to nejlepší co překvapivý mistr z ročníku 2015-16 nabídl. V médiích byla dokonce probírána alternativa, podle níž by mohl skončit na stadionu Old Trafford, jako jeho otec Peter. „To by byl sen. Myslím že z nezávislého pohledu, ne jako otce, mohu říct, že všechny přesvědčil o tom, že může chytat na té nejvyšší úrovni,“ uvedl Schmeichel senior. Společně s Oblakem byl tipován jako náhrada za De Geu, pokud ten nabere směr Španělsko.

Thibaut Courtois - Chelsea

Kdo jiný by mohl mít o tohoto brankáře zájem- ano, samozřejmě Real Madrid. A zaručené zvěsti o tom, jestli je gólman Chelsea v klubu spokojený nebo ne, a tudíž opustí Stamford Bridge, se měnily asi tak jako aprílové počasí. Poslední dobou nicméně belgický gólman ve spojitosti s přestupem na San Bernabéu zmiňován nebyl, ale platí to samé jako u De Gey - léto je dlouhé.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, skysports.com