Ostatní - Přestupové spekulace: Pomůže Čína Atléticu? United hledají v Dortmundu, Real si možná nechá Danila

Dnes 13:50 - Letní přestupní termín 2017 byl oficiálně odstartován. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Pomůže Čína s financováním Costy?

Atlético Madrid chce začít jednat o přestupu útočníka Diega Costy. Ovšem na soupisku by ho eventuálně mohla zapsat až od ledna, kvůli transferovému embargu od FIFA. První polovinu sezóny by ale útočník mohl odehrát v čínském klubu Tianjian Quanjian, který o něj stál už v lednu a byl tehdy ochoten zaplatit 76 milionů liber. Chelsea chce za Costu alespoň 40 milionů, zatímco Atlético nabízí 22 plus bonusy. Čínský klub by tak mohl pomoci Atléticu část přestupové částky uhradit. (zdroj: Mirror)

Manchester se ohlíží po Weigelovi

Britští novináři se domnívají, že by José Mourinho chtěl do svého týmu přivést záložníka Borussie Dortmund Juliana Weigela, zejména poté, co mu nevyšel pokus o přestupy Nemanji Matiće z Chelsea a Erica Diera z Tottenhamu. Německý hráč bude ale mimo hru až do září, poté co si v květnu přivodil zranění. (zdroj: Daily Mail)

Zájem Liverpoolu o Baldeho ochladl

Velký zájem měl Liverpool o levé křídlo Lazia Keitu Baldeho, za něhož chtěl utratit zhruba 30 milionů liber. Rovněž AC Milán měl odstoupit z boje o tohoto 22letého reprezentanta Senegalu. Naopak dál má zájem získat fotbalistu, jemuž za rok vyprší smlouva, Juventus. (zdroj: calciomercato)

Moratu dělí od Manchesteru 5 milionů

Deník Marca dnes přinesl informaci o tom, že útočník Álvaro Morata už je velmi blízko přestupu do Manchesteru United. Na podmínkách své smlouvy už je dohodnutý, nyní ještě zbývá, aby našly společnou řeč kluby. United nabízí 75 milionů eur, Real chce 80. (zdroj: Marca)

Arsenal nabídne za Lemara víc

Arsenal před pár hodinami získal útočníka Lyonu Lacazetta a chystá se pokračovat v lovu ve francouzské lize. S první nabídkou na Thomase Lemara ve výši 35 milionů eur u vedení Monaka neuspěl, ovšem podle médií má Arsene Wenger svoji nabídku navýšit. (zdroj: Evening Standard)

Munir jako náhrada za Lacazetta?

Podle informací barcelonského deníku Sport je na nejlepší cestě nahradit v kádru Olympique Lyon Alexandra Lacazetta, který přestoupil do Arsenalu, mladý útočník Barcelony Munir El Haddadi. Ten v minulé sezóně hostoval ve Valencii a moc se mu na této štaci nedařilo. Zenit Petrohrad za hráče nabízel 15 milionů eur, ovšem Munir do Ruska jít nechtěl. A tak azulgranas zřejmě akceptují nabídku francouzského klubu ve výši 10 milionů eur. (zdroj: Sport)

Danilo možná zůstane v Realu

Krajní obránce Danilo byl dle informací z médií minimálně jednou noho pryč z Realu. Zájem o něj měl mít především Juventus, ovšem nároky si dělala i Chelsea a PSG. Ovšem situace nyní nabral zajímavý obrat, neboť trenér Zidane nechce, aby hráč odcházel a stejný postoj prý nyní zastává i samotný. (zdroj: OK Diario)

Přestup Mathieua se rozhodne po víkendu

Francouzský obránce Jeremy Mathieu s největší pravděpodobností opustí Barcelonu. Nyní je na dvoutýdenní zkoušce ve Sportingu Lisabon a o jeho případném přestupu by se mělo rozhodnout po neděli. O víkendu totiž Sporting hraje přípravný zápas s Belenenses a poté, co trenéři spatří hráče v akci, udělají konečné rozhodnutí. (zdroj: Marca)

Zaplatí City za hráče francouzské ligy 26 milionů?

Manchester City je v čele trojice zájemců z Premier League (Arsenal, Liverpool) v boji o podpis 23letého brazilského univerzála Dalberta z OGC Nice, který ale nejčastěji hraje na pozici levého obránce. Ten přestoupil teprve před rokem z portugalského Guimaraese za 1,75 milionů liber a předpokládalo se, že by ho Nice mohlo prodat za 12 milionů. Ovšem podle posledních zpráv ho klub již uvolnit nehodlá a případný zájemce musí složit výkupní klauzuli 26,3 milionů liber. (zdroj: talk SPORT)

