Ostatní - Pekhart po roce a půl končí v AEK Atény

© AEK fc - Tomáš Pekhart

0 Líbilo se

Dnes 09:23 - Český útočník Tomáš Pekhart odchází z AEK Atény. Řecký klub nevyužil opci a se svým nejlepším střelcem v uplynulé sezoně neprodloužil smlouvu. Osmadvacetiletý fotbalista působil ve čtvrtém celku tabulky od loňského února.

"Chci poděkovat AEK za šanci hrát za tak skvělý klub. Byla čest za něj nastupovat a vždycky jsem mu odevzdal sto procent," napsal Pekhart na sociálních sítích. "Já i moje rodina jsme si zamilovali Řecko od prvního dne a našli jsme tam druhý domov," dodal.

Pekhart do AEK přišel loni v zimě a pomohl klubu k triumfu v poháru a čtvrtému místu v lize, ze kterého se po play off kvalifikoval do Ligy mistrů. Bývalý hráč Slavie, Tottenhamu, Southamptonu, Jablonce, Sparty nebo Norimberku a Ingolstadtu byl navíc s 12 góly v 30 soutěžních zápasech nejlepším střelcem aténského klubu.

Redakce / ČTK