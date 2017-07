Ostatní - Přestupové spekulace: Trhne Chelsea přestupový rekord? Arsenal konkurenta neposílí

© skysports.com - Dele Alli

0 Líbilo se

Dnes 12:51 - Letní přestupní termín 2017 byl oficiálně odstartován. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

O Danila má zájem i Chelsea

Pravý obránce Realu Madrid Danilo byl předmětem zájmu Juventusu Turín, který s tímto hráčem chtěl kompenzovat odchod jeho krajana Daniho Alvese. Nyní se ke Staré dámě připojila se zájmem i Chelsea. Real ale obránce neprodá za méně než 35 milionů eur. (zdroj: Marca)

AS Řím se chystá angažovat Nacha

Vedení římského AS zvažuje získání obránce Realu Madrid Nacha Fernándeze, jehož se marně pokoušelo angažovat již loňský rok. Střední obránce španělského klubu by mohl nahradit v sestavě Němce Rüdigera, jenž jedná o přestupu s Chelsea. (zdroj: Gazzetta dello Sport)

United chtějí Kovačiće

Manažer Manchesteru United José Mourinho údajně požaduje po vedení, aby mu do týmu přivedlo záložníka Realu Madrid Matea Kovačiće. Ten se v kádru Bílého baletu nemůže protlačit do základní sestavy a Red Devils údajně zaplatí 30 milionů eur. Zájem ale má i Paris SG. (zdroj: Diario Madridista)

Chelsea trhne světový rekord

Management klubu ze Stamford Bridge se připravuje trhnout světový přestupový rekord. Tottenhamu chce údajně nabídnout 100 milionů eur za 21letého středního záložníka Dele Alliho, který v 70 zápasech Premier League v celé své kariéře nastřílel 28 gólů. (zdroj: Don Balon)

Everton pokukuje po Giroudovi

Podle informací bulvárního deníku The Sun je připraven Everton zaplatit 20 milionů liber za útočníka Arsenalu Oliviera Girouda. Ten by mohl v klubu nahradit Romela Lukaka, jenž zřejmě přestoupí do Chelsea. Velkou konkurencí ale pro Toffees mohou být i Marseille či West Ham. (zdroj: The Sun)

Bonucci v agendě Barcelony

Také Barcelona, stejně jako Chelsea nebo Manchester City, dostala chuť na italského reprezentačního obránce Juventusu Turín Leonarda Bonucciho. Třicetiletý obránce měl mít údajně spory s trenérem Allegrim a jedním z řešení jejich konfliktu by byla změna dresu. (zdroj: Mundo Deportivo)

Arsenal podepíše Mahreze

Riyad Mahrez by měl během tohoto týdne podepsat přestup z Leicesteru City do Arsenalu. Hráči, kterému končí smlouva u Foxes v roce 2020, mířil nejprve do Barcelony. Ovšem jelikož nabídka z Katalánska nepřišla, podepíše zřejmě kontrakt s Arsenalem, který by měl zaplatit kolem 30 milionů eur. (zdroj: Calciomercato)

Paulinho není na prodej

Barcelona se zajímala pro svoji záložní řadu o brazilského reprezentanta Paulinha, který vyniká v čínském Guangzhou poté, co mu nevyšlo angažmá v Tottenhamu. Výkupní klauzule hráče ze smlouvy byla 40 milionů eur, nicméně podle informací z Číny hráč není na prodej. „K dnešními dni jsme neobdrželi žádnou nabídku z Barcelony, veškeré spekulace byly vytvořeny agenty,“ uvedl člen klubového vedení. (zdroj: Goal)

Arsenal Citizens neposílí

Vedení Arsenalu údajně nepovolí Alexisu Sánchezovi přestup do Manchesteru City, aby neposílilo úhlavního konkurenta v boji o přední příčky v anglické lize. Arsenal by ho raději prodal do zahraničního klubu, kde je mezi favority Paris SG. Ovšem v případě, že by Manchester City poslal opačným směrem Agüera či Arsenal získal z Monaka Kyliana Mbappého, k přestupu by se nechal přemluvit. (zdroj. Daily Mail)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz