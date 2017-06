Ostatní - Přestupové spekulace: City v čele boje o Alexise, Milán chce Isca, Chelsea se komplikuje Alex

© skysports.com - Alexis Sánchez

Dnes 13:53 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Monako odmítlo Arsenal, Lemara neprodá

Vedení mistrovského celku Ligue 1 z Monaka odmítlo nabídku londýnského Arsenalu na přestup křídelního fotbalisty Thomase Lemara. Za 21letého fotbalistu nabízeli Gunners 35 milionů eur. Arsene Wenger se prý ale nenechá odradit a o hráče, který již pětkrát nastoupil za dospělou reprezentaci Francie, bude nadále bojovat. (zdroj: Goal)

United vzdávají boj o Fabinha

Podle informací z anglického tisku obrátil José Mourinho svůj zájem jiným směrem a nebude se pokoušet získat z Monaka záložníka Fabinha. Na pověstném listu vyhlédnutých posil sice byl, ale ne na předních místech. Největší šance hráče získat má nyní PSG, jenž za něj chce zaplatit 45 milionů eur. (zdroj: Daily Record)

Vermaelen by mohl zůstat v Barceloně

Belgický stoper Barcelony Thomas Vermaelen strávil uplynulou sezónu na hostování v AS Řím. Ačkoliv se předpokládalo, že hráč z klubu odejde nadobro, nyní prý vedení zvažuje možnost nechat si ho v kádru jako čtvrtého stopera v pořadí. Hráč má v Barce smlouvu do roku 2019. (zdroj: Sport)

Martial do Arsenalu nepůjde

Hodně se v poslední době mluvilo o tom, že by se nespokojený útočník Manchesteru United Anthony Martial mohl klub opustit a zájem měl projevovat především Arsenal. Jenže takový přestup hráč na Twitteru popřel. „Anthony Martial ani nikdo z jeho okolí nejednali s José Mourinhem nebo zástupci United o hráčově budoucnosti,“ potvrdil rovněž francouzský novinář Mohamed Bouhafsi. (zdroj: Daily Star)

AC Milán plánují nabídku za Isca

Vedení AC Milán se údajně nezajímá z kádru Realu Madrid pouze o Jamese Rodrígueze. V hledáčku vedení se objevil také španělský reprezentant Isco. Milánský klub je nyní v rukou nového čínského majitele a bude letos v létě utrácet velké peníze. (zdroj: Goal)

Mahrez vzdává Barcelonu

Ofenzivní fotbalista Leicesteru City Riyad Mahrez se rozhodl dál nečekat na Barcelonu, přestože s ní byl v posledních týdnech v kontaktu. 26letý reprezentant Alžírska měl angažmá na Camp Nou jako svoji prioritu, ale chce už mít vyřešenou budoucnost co nejdříve a azulgranas momentálně řeší jiné alternativy na trhu. (zdroj: Sport)

Přetáhne Chelsea Manolase?

Obránce Kostats Manolas se měl za 26 milionů liber přesunout z AS Řím do Zenitu Petrohrad. Nicméně problémem se stal hráčův plat, o němž se stále jedná a tak se do hry hodlá vložit Chelsea, která připravuje prodej Nathana Akeho do Bournemouthu. Manolase by Conte rád přivedl na Stamford Bridge. (zdroj: The Telegraph)

Juventus si vyhlédl Danila za Alvese

Juventus zvažuje nákup krajního obránce Realu Madrid Danila, který by měl nahradit krajana Daniho Alvese, jenž Starou dámu po roce opouští. Bílý balet ale chce inkasovat 30 milionů eur, zatímco Juventus nabízí pouze polovičku. (zdroj: Corriere dello Sport)

Chelsea se komplikuje zisk Alexe Sandra

Chelsea musí nečekaně čelit konkurenci při snaze získat brazilského obránce Alexe Sandra z Juventusu. Antonio Conte si bývalého hráče Porta určil jako jednu z přestupových priorit a turínskému klubu měl nabídnout 55 milionů liber. Stará dáma ale nechce jít pod 61 milionů a podle všeho by ji PSG bylo ochotno vyhovět. (zdroj: Mirror)

Lucase chce Trabzonspor

Záložníka Liverpoolu Lucase Leivu chce turecký Trabzonspor. Jelikož hráči za rok končí smlouva, byl by k dispozici jen za 5 milionů liber. Nicméně podle všeho je zatím velkým problémem hráčův plat, který celý transfer brzdí. (zdroj: TalkSport)

City mají největší šanci získat Alexise

Bayern údajně ztratil zájem o chilského útočníka Alexise Sáncheze kvůli neustále se zvyšující přestupové částce a tak se na první pozici potenciálních zájemců vyhoupl Manchester City. Alexis má požadovat 350.000 liber a vedení za přestup hráče, jemuž končí za rok kontrakt, přes 50 milionů liber. (zdroj: Mirror)

