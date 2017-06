Ostatní - Fico požádal šéfa UEFA o prověření okolností vyřazení Slováků

© Sport w INTERIA.PL - Interia - Robert Fico

Dnes 11:34 - Slovenský premiér Robert Fico dnes vybídl dopisem prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina k prošetření okolností, které vedly k vyřazení fotbalové jednadvacítky Slovenska v základní skupině mistrovství Evropy v Polsku.

Slovenský tým pod vedením českého trenéra Pavla Hapala připravila o účast v semifinále sobotní výhra Itálie nad Německem 1:0, která zajistila postup oběma týmům. Hapal již dříve označil výkon obou celků ve vzájemném duelu za ostudu fotbalu. Fico v dopisu vyjádřil pochopení pro Hapalovy výroky.

"Slovenští fotbalisté z pohledu sportovních výkonů udělali všechno pro to, aby si vybojovali postup do další fáze turnaje. Na co ovšem nebyli připraveni, byla fraška v podání hráčů vyspělých fotbalových zemí Itálie a Německa," napsal Fico v dopisu, který ČTK poskytl tiskový odbor úřadu slovenské vlády.

Předseda slovenské vlády vyjádřil přesvědčení, že Čeferin nechá celou záležitost prověřit a že UEFA vytvoří pro další turnaj pravidla, která upřednostní sportovní výkon před možnými neférovými dohodami.

Fico v dopisu také uvedl, že vzniklá situace mu připomenula utkání mistrovství světa v roce 1982, kdy podle něj podobné nedůstojné divadlo sehrály reprezentace Německa a Rakouska na úkor fotbalového trpaslíka Alžírska.

Redakce / ČTK