Ostatní - Přestupové spekulace: James je domluvený s United, Barcelona se zajímá o hráče Realu, výměna na trase City – Arsenal?

Dnes 12:50 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár dnů či týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

James už je dohodnutý s United

Záložník Realu Madrid James Rodríguez by rád přestoupil do Manchesteru United. S vedením klubu s Old Trafford prý už našel společnou řeč a dohodl se na podmínkách smlouvy. Zatím ale dokončení transferu blokuje přestupová částka. Prezident madridského klubu Pérez nechce jít pod 70 milionů eur. (zdroj: Diario GOL)

Azpilicueta součástí přestupu Sandra?

Chelsea má v úmyslu nabídnout Juventusu obránce Cesara Azpilicuetu jako protihodnotu při přestupu zadáka Juventusu Alexe Sandra. Turínský klub nebyl spokojen s předchozí nabídkou 55 milionů liber. (zdroj: Calciomercato)

Barcelona uvažuje nad Kovačićem

Nový trenér Barcelony Ernesto Valverde by rád posílil záložní řadu. Byť se nejvíce spekuluje o Italovi Marcovi Verrattim, v hledáčku kouče je i Mateo Kovačić z Realu. Ten loni hrál podřadnou roli v kádru Zinedine Zidaneho, nicméně samotný hráč prý nemá zájem opouštět Bílý balet. (zdroj: Don Balon)

Manchester obrátí svoji pozornost na Bernardeschiho

Manchester United by mohli přehodit svoji pozornost na křídelního útočníka Federica Bernardeschiho z Fiorentiny, pokud se jim nepodaří získat Ivana Perišiće. Milánský Inter nechce ustoupit ze svých finančních požadavků a Bernardeschi se jim jeví jako vhodná náhrada. (zdroj: Football Italia)

Bournemouth blízko získání Akeho

Vedení Bournemouthu je blízko získání obránce Nathana Akeho na trvalý přestup. Střední obránce Chelsea působil u Cherries v první polovině sezóny na hostování a nyní by ho měl devátý celek uplynulé sezóny Premier League získat do vlastnictví za 20 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Výměna Alexis - Agüero?

Vedení Manchesteru City a Arsenalu zvažují výměnu dvou útočných borců - Sergia Agüera a Alexise Sáncheze. Pep Guardiola totiž má bývalého svěřence z Barcelony na nejvyšších příčkách seznamu. Wenger sice není zastáncem odchodu Alexise, ovšem pokud by se mu nabízel výměnou Agüero, mohl by změnit názor. (zdroj: Daily Star)

Arsenal bojuje s Barcelonou o portugalskou hvězdičku

Vedení Arsenalu a Barcelony mají ve svém hledáčku 17letého talentovaného portugalského útočníka Pedra Neta z Bragy. Portugalský klub již odmítl nabídku Gunners ve výši 15 milionů eur a prohlásil, že ho za méně než 20 milionů, což je výkupní klauzule hráče, neprodá. Barcelona připravuje finální nabídku a Neto se poté může stát druhým nejdražším 17letým fotbalistou po Alexandru Patovi. (zdroj: A Bola)

Mourinho chce překonat přestupový rekord

José Mourinho naléhá na vedení Manchesteru, aby se pláclo přes kapsu a investovalo do útočníka Tottenhamu Harryho Kanea rekordní přestupovou sumu ve výši 100 milionů liber. Spurs sice nechtějí hráče prodat, ovšem vysoká nabídka by eventuálně mohla změnit jejich záměr. (zdroj: Sunday Mirror)

Saúl v agendě azulgranas

Dalším na seznamu posil do středu pole Barcelony je rovněž Saúl Ñíguez z Atlética Madrid. Ten momentálně září na evropském šampionátu hráčů do 21 let. Nicméně jeho přestup by byl pro blaugranas velice nákladný. V Atléticu má totiž kontrakt do roku 2021 a výkupní klauzuli z něj 80 milionů eur. (zdroj: AS)

Nainggolan má nabídku od Red Devils

Management Rudých ďáblů chce vyztužit střed pole a vyhlédnutým hráčem je záložník AS Řím Radja Nainggolan. Belgickému fotbalistovi údajně nabídl kontrakt ve výši 7,5 milionů eur ročně. (zdroj: Il Tiempo)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz