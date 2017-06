Ostatní - Německo a Chile postoupily do semifinále Poháru FIFA

© FIFA.com - Fotbalisté Chile

Dnes 09:27 - Fotbalisté Německa a Chile postoupili na Poháru FIFA do semifinále. Němci vyhráli skupinu B po vítězství 3:1 nad Kamerunem a nyní je čeká Mexiko. Chile k postupu stačila remíza 1:1 s Austrálií a v boji o finále se utká s Portugalskem.

Chile se však muselo chvíli o postup strachovat, když s Austrálií prohrávalo po gólu Jamese Troisiho. Po chybné rozehrávce Jihoameričanů šli Australané do rychlého brejku, míč se trochu se štěstím dostal až k volnému Troisimu a ten sám před brankářem nezaváhal.

Jenže Austrálie vedení znamenající postup neudržela. Chilané byli v 67. minutě důraznější ve vápně a po Vargasově vyhraném souboji se ocitl v šanci Martín Rodríguez, který zamířil přesně k tyči.

"Měli jsme problém dostat se ke své hře. Naopak Austrálie hrála velmi dobře, agresivně a dělala nám velké potíže. Vyhrávali souboje, ale o to je důležitější, že se nám povedlo vybojovat postup," řekl kouč Chile Juan Antonio Pizzi.

Němcům stačila k postupu i remíza, ale drama nedovolili. Rozhodující okamžik přišel krátce po změně stran, kdy Julian Draxler patičkou přiťukl míč Keremu Demirbayovi a záložník Hoffenheimu trefil přesně šibenici.

Půl hodiny před koncem navíc dostal kamerunský obránce Ernest Mabouka červenou kartu, kterou mu sudí udělil po konzultaci s videem za ostrý faul. Přesilovku hned využil Timo Werner a definitivně rozhodl.

Vincent Aboubakar sice ještě snížil, ale Němci si už výhru pohlídali. Navíc Werner se trefil podruhé a byl i blízko hattricku. Další šance měl Amin Younes. Němci tak prošli ze základní skupiny na osmém velkém turnaji po sobě, tedy na třech ME, třech MS a podruhé na Poháru FIFA.

Pro trenéra německé reprezentace Joachima Löwa to byla jubilejní stá výhra ve 150. zápase na lavičce národního týmu. "Mám z toho radost, i když normálně jsou podobné milníky vedlejší. Svědčí to o tom, že jsem u týmu už dlouho a že jsem s ním zažil krásné chvíle. Musím za to hráčům poděkovat," řekl sedmapadesátiletý kouč.

