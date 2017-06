Ostatní - Přestupové spekulace: Ibrahimović by rád do Realu, Alexis za Ronalda?

© skysports.com - Zlatan Ibrahimović

1 Líbilo se

Dnes 13:52 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Koupí Bayern Benzemu?

V posledních dnech se v tisku objevila nespokojená prohlášení polského forvarda Bayernu Mnichov Roberta Lewandowskiho, podle nichž měl být fotbalista zklamaný z toho, že ho trenér Ancelotti nenominoval k poslednímu ligovému zápasu a nepomohl mu tak v boji o korunu krále střelců. Jeho nespokojenosti by ráda využila Chelsea, pro níž je to velmi zajímavý hráč. V případě, že by Lewa přeci jen změnil dres, je připraven bavorský klub koupit z Realu Karima Benzemu. (zdroj: OK Diario)

Barcelona jedná s Paulinhem

Vedení Barcelony se zajímá o 28letého záložníka Paulinha, který příliš nezazářil během svého působení v Tottenhamu a jehož před dvěma lety koupil za 14 milionů eur čínský klub Guang Zhou Evergrande. Jednání jsou údajně prozatím v počáteční fázi, na dostupnost Paulinha se ale katalánský klub dotazoval již letos v lednu. (zdroj: Goal)

Ibrahimović by rád do Realu Madrid

Podle španělských médií se Zlatan Ibrahimović zaobírá myšlenkou možného působení v madridském Realu a je touto variantou velmi nadšený. Ovšem vedení Blancos by si celý transfer ještě muselo dost rozmyslet, neboť se obává, že by švédský kanonýr mohl narušit harmonii, která aktuálně vládne v kabině. (zdroj: Diario Gol)

Alexis za Cristiana Ronalda?

Ve vzduchu se vznáší možný přestup roku. Cristiano Ronaldo má choutky opustit Bílý balet poté, co se ve Španělsku necítí dostatečně chráněný klubem v záležitosti údajných daňových úniků. Na jeho místo prý Real Madrid plánuje získat útočníka Arsenalu Alexise Sáncheze. Ten v minulosti působil v konkurenční Barceloně. (zdroj: Don Balon)

Atlético začalo jednat s Chelsea o Costovi

Atlético Madrid začalo jednat s londýnskou Chelsea o přestupu útočníka Diega Costy zpět do kádru Colchoneros. Celá přestupová částka by se měla pohybovat kolem 50 milionů liber. Jelikož je ale španělský klub v trestu a nesmí zapisovat hráče na soupisku, je možné, že by Costa odešel nejprve na půlroční hostování do jiného klubu a k Simeonově výběru se připojil až na začátku roku 2018. (zdroj: Mirror)

United se zaměřují na Moratu

Ronaldova změna plánu pro nejbližší budoucnost, která nebude spojena s Old Trafford, přiměla vedení Red Devils zintenzivnit jednání o příchodu jiného hráče Realu Madrid - Álvara Moraty. Manchester nabídl Madridu 60 milionů liber a doufá, že hráče získá ještě dřív, než vyrazí na předsezónní turné. (zdroj: The Sun)

Chelsea monitoruje Mahreze

Chelsea by ráda posílila svůj útok a manažer Antonio Conte upřel svůj zrak na Riyada Mahreze, jednoho ze strůjců loňského zázraku z Leicesteru. Alžírský reprezentant klubové vedení požádal, aby ho prodalo a mezi zájemci se objevuje Barcelona, Arsenal či Monako. Nicméně Conte je přesvědčen, že hráče získá do svého týmu on. Podle Transfermarkt je cena hráče na 30 milionech eur. (zdroj: Evening Standard)

Darmian se blíží Juventusu

Juventus učinil první kroky, aby si zajistil služby obránce Mattea Darmiana, když se spojil s jeho agentem. Vítěz Serie A udělal z pravého obránce svůj prioritní nákup poté, co Dani Alves s největší pravděpodobností odejde do Manchesteru City. Italský fotbalista má v Manchesteru smlouvu do roku 2019 a Mourinho se ho zbavit nechce. (zdroj: Sky Sports)

Manchester se dohodl na přestupové částce za Januzaje

Belgické křídlo Adnan Januzaj, které strávilo minulý ročník na hostování v Sunderlandu, nemá místo v plánech manažera Josého Mourinha a tak během letní pauzy přestoupí do španělské ligy. Zde o něj projevil zájem Real Sociedad San Sebastián a oba kluby už se měly dohodnout na přestupové částce, která by měla činit 11 milionů eur. (zdroj: France Football)

Inter se ptal na Iniestu

Podle italského deníku Gazzeta se měla generalita Interu Milán dotazovat u vedení Barcelony na situaci záložníka Andrese Iniesty, jehož kontrakt vyprší v roce 2018. Sportovní ředitel italského klubu Piero Ausilio povečeřel s barcelonským protějškem Ariedem Braidou a řeč se stočila i na španělského záložníka. (zdroj: Gazzetta)

Arsenal odmítl nabídku za Szczesnyho

Brankář Wojciech Szczesny strávil minulou sezónu na hostování v AS Řím a Arsenal za jeho služby požaduje 13 milionů liber. Proto není divu, že se svojí nabídkou nepochodil Juventus, který v polském gólmanovi vidí dlouhodobou náhradu za Buffona, když byl ochoten zaplatit pouhé čtyři miliony. (zdroj: The Sun)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz