Ostatní - Přestupové spekulace: Mbappé chce jen do Realu, Pepe přemlouvá Cristiana, Chelsea chce za dva hráče zaplatit skoro 100 milionů

Dnes 12:56 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Zlevní Rafinha přestup Bellerína?

Vedení Barcelony mocné touží po příchodu pravého obránce Héctora Bellerína z Arsenalu. Operaci komplikuje především prodejní cena. Tu by ale mohl notně snížit barcelonský univerzál Rafinha. Ten chce před MS 2018 pravidelně hrát, líbil by se i Arsenemu Wengerovi. Barcelona si Rafinhu cení na 30 milionů eur. (zdroj: Marca)

Mbappé chce jen do Realu. Neví ale kdy?

Francouzský útočník Monaka Kylian Mbappé je údajně rozhodnutý. Přestoupit chce výhradně do Realu Madrid. Zatím ale nemá jasno, kdy se k tomuto kroku odhodlá. Takhle to alespoň nastínil majiteli a prezidentovi klubu Dmitriji Rybolovlevovi na čtvrteční schůzce. (zdroj: Marca)

Oxlade Chamberlein sledován kluby Premier League

Situaci 23letého záložníka Arsenalu Alexe Oxlade Chamberleina sledují hned tři zájemci z Premier League - Chelsea, Liverpool a Manchester City. Anglický fotbalista není vůbec spokojen se svojí rolí v Arsenalu a vzhledem k tomu, že mu za rok končí smlouva, silně zvažuje, že by změnil prostředí. (zdroj: Sky Sports)

Pepe prý přemlouval Cristiana aby s ním šel do PSG

Portugalský stoper Pepe, který opouští po skončení smlouvy Real Madrid a má namířeno do PSG, prý naléhal na Cristiana Ronalda, aby se k němu připojil. Oba hráči jsou momentálně v Rusku na Konfederačním poháru a CR7 je po kauze s daňovými úniky spojován s údajným odchodem z Madridu. Největší zájem ale měl Manchester United. (zdroj: Goal)

Manchester učinil nabídku za Semeda

Manchester United prý znovu oprášil zájem o zadáka Benficy Lisabon Nelsona Semeda poté, co již ze stejného klubu Red Devils přivedli švédského obránce Victora Lindelofa. Benfica požaduje 40 milionů liber a o pravého obránce má zájem rovněž Bayern, Barcelona, Manchester City a Paris SG. (zdroj: O Jogo)

Pjanić je záložní variantou pro Barcelonu

Barcelona má značný zájem o záložníka Paris SG Marca Verrattiho. Italského středopolaře ale francouzský celek nechce pustit a zatím příliš nepomáhají ani tlaky na vedení ze strany samotného hráče. Proto má prý Barcelona připravenu záložní variantu, kterou by měl být hráč Juventusu Miralem Pjanić. Dalším na seznamu je i Jean Seri z Nice. (zdroj: Mundo Deportivo)

Arsenal bude bojovat se Spurs o Smallinga

O obránce Manchesteru United Chrise Smallinga mají velký zájem dva londýnské kluby - Tottenham a Arsenal. Smallingova sedmiletá etapa na Old Trafford se chýlí podle všeho ke svému konci, zejména poté, co klub koupil z Benficy Victora Lindelofa. (zdroj: The Sun)

Iheanacho na cestě do Leicesteru

Mladý nigerijský útočník Kelechi Iheanacho v létě změní vzduch a z Manchesteru City se bude stěhovat pryč. Původně se mluvilo a největší šance u bookmakerů měl West Ham. Ovšem nyní se po víkendu sázky aktualizovaly a nyní má největší šance loňský mistr z Leicesteru. (zdroj: African Football)

Chelsea chce zaplatit za dva hráče 95 milionů liber

Chelsea sice byla s první nabídkou za Alexe Sandra Juventusem odmítnuta, ale nyní chystá pro italský klub více peněz. Mělo by jít až o 55 milionů liber. Blues navíc chtějí pokročit ve snaze koupit záložníka Monaka Tiemoueho Bakayoka. Direktivě francouzského mistra nabízejí přes 40 milionů liber. (zdroj. Mirror)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz