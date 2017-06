Ostatní - Druhá šance mě mrzí, bohužel jsem to překopl, řekl kanonýr Schick

© UEFA.com - Patrik Schick

Dnes 08:27 - V kvalifikaci byl útočník Patrik Schick s deseti brankami jejím nejlepším střelcem, v úvodním utkání evropského šampionátu v Polsku proti favorizovanému Německu se mu ale v zakončení nevedlo. V druhém poločase za nepříznivého stavu dvakrát mířil nad branku a nepodařilo se mu zdramatizovat závěr. Fotbalová jednadvacítka na startu turnaje prohrála 0:2 a zkomplikovala si boj o postup.

Schick měl nejprve šanci na konci první půle, kdy mu střelu zablokoval obránce. Ve druhém dějství krátce po gólu na 0:2 pálil nad. "Byla škoda, že tu první střelu mi obránce zblokoval. Pak se balon vykulil ve skrumáži. Zkusil jsem jen nějak vystřelit, bylo to spontánní," řekl novinářům Schick.

"Ta druhá šance mě mrzí. Nevím, co se stalo přesně. Bylo to rychlé, nevím, jestli mi balon skočil, nebo jsem to blbě trefil. Chtěl jsem to střílet po zemi na první tyč, bohužel jsem to překopl," litoval útočník Sampdorie Janov, o kterého usiluje Juventus Turín.

Litoval dvou slepených inkasovaných branek na přelomu poločasů. "Škoda prvního gólu, ten nepřišel vhod před poločasem. To nás trochu srazilo. Druhý gól nás asi zlomil nějak úplně, cítili jsme, že druhého nesmíme dostat. Bylo to kvůli komunikaci, asi jsme tam měli na sebe líp mluvit," mínil Schick.

"Přesto jsme se snažili, kvůli divákům jsme chtěli gól dát a trošku s tím ještě něco udělat. Ale jsou to Němci, kteří mají velkou kvalitu. Nemůžeme počítat s tím, že jim dáme tři góly a vyhrajeme 3:2," podotkl jednadvacetiletý talent.

Český celek podle něj proti hlavnímu favoritovi nehrál špatně. "Myslím, že to byl super zápas pro diváky. Byli jsme i celkem vyrovnaným soupeřem Německu. Hráli jsme tak, jak nám soupeř dovolil. Musíme prostě brát, že oni jsou fakt dobří," mínil Schick.

Pokud chce jeho tým postoupit, nesmí už v dalších zápasech skupiny proti Itálii a Dánsku zaváhat. "My nic nebalíme. První důležitý zápas jsme prohráli, ale budeme se snažit zbylé dva vyhrát a ještě s tím něco udělat. Uvidíme na konci skupiny," řekl Schick. "Němci byli dobří, ale nepůsobili na mě úplně tak, že by byli suverénní. Myslím, že Itálie může být i o něco těžší," dodal Schick.

Redakce / ČTK