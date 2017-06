Ostatní - Desítka hráčů, které stojí za to sledovat na nadcházejícím EURU do 21 let

© skysports.com -

Včera 18:30 - Juniorská mistrovství přitahují pozornost skautů, kteří chtějí pro své kluby ulovit talentované hráče. V reprezentačních týmech do jednadvaceti let navíc mnohdy nastupují už poměrně ostřílení fotbalisté. Nadcházející mládežnické mistrovství Evropy konané v Polsku proto slibuje atraktivní podívanou. Návodným může být seznam deseti fotbalistů, kteří by neměli uniknout vaší pozornosti.

Mahmoud Dahoud (záložník)

Země: Německo

Klub: Borussia Mönchengladbach

Rozený Syřan začal poutat fotbalovou pozornost v dresu Borussie Mönchengladbach v roce 2015. Ještě před dovršením jednadvaceti let odehrál v dresu tohoto klubu šedesát zápasů. Dahoudova silná pozice je ve středu zálohy, kde zastává roli zataženého tvůrce hry, nebo tzv. box-to-box záložníka, tedy hráče, který neúnavně pokrývá prostor na obou polovinách hřiště.

Často býval přirovnáván k Ilkayi Gundoganovi, a i proto o něj jevily zájem přední evropské kluby. V lednu se o něj ucházela Chelsea, Dahoud se ale nakonec rozhodl pro Borussii Dortmund. Na blížícím se EURU do 21 let bude klíčovou postavou německého mužstva, které bude chtít získat druhý juniorský titul.

Bruno Fernandes (záložník)

Země: Portugalsko

Klub: Sampdoria

Ferandes bude v portugalském týmu jedním z nejzkušenějších fotbalistů, a i proto bude nositelem kapitánské pásky. Svůj potenciál poprvé ukázal v dresu italského týmu Udinese, ve kterém působil od roku 20 13 do roku 2016. Před začátkem loňské sezony zamířil do Sampdorie, které pomohl k desátému místu v lize.

Bruno Fernandes je o poznání ofenzivnějším typem hráče než Mahmoud Dahoud. V Sampdorii hraje na pozici ofenzivního záložník a diriguje hru dvou útočníků. Ve třiatřiceti ligových zápasech se Fernandes trefil pětkrát, u dvou branek asistoval.

Domenico Berardi (útočník)

Země: Itálie

Klub: Sassuolo

Útočník Sassuola vlétl do seniorského fotbalu jako velká voda. V sezoně 2013/14 zkompletoval tři hattricky, z nichž jeden byl v dramatickém zápase s AC Milán, ve kterém Sassuolo zvítězilo 4:3. S přibývajícími góly začal stoupat zájem ostatních týmů, Berardi však Sassuolo neopustil.

V ofenzivě je Domenico Berardi schopný hrát kdekoliv, jak na pozici středního útočníka, tak na křídle. V letošní sezoně v pětadvaceti zápasech vstřelil 10 gólů a na dalších 11 přihrál.

Max Meyer (útočník)

Země: Německo

Klub: Schalke

Německo bude na šampionátu v Polsku jedním z nejsilnějších týmů, a proto bude aspirovat na prvenství v turnaji, které Němci naposledy slavili v roce 2009.

Jednou z klíčových postav německé reprezentace bude Max Meyer, který nastupuje jako ofenzivní záložník i jako útočník. Hráč Schalke už má za sebou premiéru v seniorské reprezentaci a v roce 2016 dovedl jako kapitán Německo ke stříbru na Olympijských hrách v Riu.

O Meyera se zajímají anglické kluby v čele s Liverpoolem a Tottenhamem. Sám hráč uvedl, že šance na jeho odchod ze Schalke jsou padesát na padesát.

Marko Grujić

Země: Srbsko

Klub: Liverpool

Marko Grujić je jedním z odchovanců srbské Crvene zvezdy Bělehrad. V sezoně 15/16 vstřelil pět branek, načež se srbský středopolař stěhoval do Liverpoolu. Fotbalista, který byl přirovnáván k novému Nemanju Matićovi však utrpěl zranění stehenního svalu, a i proto odehrál v Premier League pouze pět zápasů.

Mistrovství Evropy však může být ideálním turnajem pro to, aby se Grujić dostal zpět do formy a naladil se na nový ročník Premier League.

Dawid Kownacki (útočník)

Země: Polsko

Klub: Lech Poznaň

Pořadatelská země nedisponuje tak kvalitním kádrem, jako Španělsko, Německo nebo Anglie. Přesto v týmu Polska narazíme na zajímavé individuality. Jedním z nich je útočník Dawid Kowancki.

Kownacki se do prvního týmu Lechu Poznaň dostal už v šestnácti letech. Od té doby dvacetiletý útočník získal titul v nejvyšší polské lize a dvakrát slavil vítězství v polském ligovém poháru. Za tu dobu vstřelil 26 gólů.

I proto je Kowancki srovnáván s největší hvězdou současného polského fotbalu, kterou je Robert Lewandowski.

Marco Asensio (záložník)

Země: Španělsko

Klub: Real Madrid

Po úspěšných hostováních v Mallorce a v Espanyolu se před začátkem sezony 16/17 Zinedine Zidane rozhodl, že si Asensio zaslouží šanci v týmu Realu Madrid. Šanci v sestavě Bílého baletu Asensio dostal i díky zraněním některých klíčových hráčů. Díky tomu Marco Asensio odehrál osmatřicet zápasů, ve kterých vstřelil 10 gólů a na další 4 přihrál.

Inaki Williams (útočník)

Země: Španělsko

Klub: Athletic Bilbao

Jednou z největších útočných hrozeb španělského týmu bude Inaki Williams. Spolu s Asensiem může vytvořit jeden z nejnebezpečnějších a nejdynamičtějších útoků na turnaji. Třiadvacetiletý Williams je jedním z těch hráčů, kteří mají bohaté zkušenosti z předních evropských lig. Za Athletic Bilbao v této sezoně nastoupil do všech osmatřiceti ligových zápasů. V nich vstřelil 5 branek, ke kterým přidal 7 asistencí.

Tammy Abraham (útočník)

Země: Anglie

Klub: Chelsea

Uplynulou sezonu strávil Tammy Abraham na hostování v Bristolu City. Působení v druhé nejvyšší anglické lize bylo pro Abrahama úspěšné. Bristol sice skončil až sedmnáctý, ale sám Abraham se stal druhým nejlepším střelcem soutěže. V rámci Championship se trefil 23krát, ve všech soutěžích vstřelil 26 branek.

Stále devatenáctiletý útočník dokáže díky své výšce sklepnout balon pro spoluhráče, zároveň mu nechybí ani rychlost, díky které se prožene kolem soupeřových obránců. Antonio Conte jej popisuje, jako „budoucnost Chelsea".

Lewis Baker (záložník)

Země: Anglie

Klub: Chelsea

Další z nadějných hráčů Chelsea, který se zoceluje na hostování. Poslední dvě sezony Baker strávil v nizozemském Vitesse, za které zasáhl do 73 zápasů. Tento počet utkání mu stačil, aby vstřelil 20 branek.

Dvaadvacetiletý Baker se loni stal nejlepším střelcem mládežnického turnaje v Toulonu, kde se trefil čtyřikrát. Po dvouletém hostování v Holandsku je tak Lewis Baker připraven na návrat do Premier League. Je otázkou, jestli to bude v dresu Chelsea.

Výběr SkySports v sobě nezahrnuje českého útočníka Patrika Schicka. Někdejší hráč pražské Sparty v první sezoně v dresu italské Sampdorie vstřelil 13 gólů a na dalších 5 přihrál. Schick tak nebude poutat pozornost jenom českých fanoušků, a to zejména poté, co je spojován s přestupem do Juventusu.

Ondřej Pražák / skysports.com