Ostatní - Přestupové spekulace: Verratti by musel přitlačit na vedení, přestup Moraty na spadnutí, Chelsea nabízí za Jamese 65 milionů

Dnes 13:57 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Šance Barcelony na Verrattiho? Musí tlačit na vedení

Paris SG nechce v létě prodávat záložníka Marca Verrattiho. Přestože o něj má velký zájem Barcelona, jediná šance, že by se transfer uskutečnil, vede přes samotného hráče. Ten by musel zatlačit na vedení, protože francouzský klub sdělil, že prodejní cena je 132 milionů liber. A tolik Barcelona pochopitelně dát nemůže. (zdroj: The Sun)

Mina posílí Barcelonu, neví se ale kdy

Kolumbijský stoper Yerry Mina se stane s největší pravděpodobností novou posilou Barcelony. Ta už je dohodnuta s brazilským klubem Palmeiras na jeho přestupu, který by měl pokladnu azulgranas stát kolem 9 milionů eur. Ovšem vedení katalánského klubu slíbilo, že nechá hráče ve svém působišti až do chvíle, než dokončí svoji pouť Pohárem Osvoboditelů. To může být na konci listopadu, kdy je plánováno finále, ale může být k dispozici třeba už v červenci, kdy se hraje osmifinále. (zdroj: Mundo Deportivo)

Moratův agent jednal s vedením Realu

Moratův odchod z Realu Madrid je čím dál tím reálnější. Včera se totiž sešel hráčův agent Juanma López s vedením Bílého baletu v kancelářích stadionu San Bernabéu, aby zde projednali hráčovu budoucnost a očekává se, že na začátku příštího týdne by se mohla dokončit celá operace za částku 65 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Mbappé se sešel s vedením Monaka

Útočník Monaka Kylian Mbappé se sešel s vedením Monaka, aby s ním projednal jak bude vypadat jeho nejbližší budoucnost. Na stole leží nabídky z Arsenalu a Realu Madrid. Prvně uvedený klub předložil tu s částkou 87 milionů liber, zatímco Real má v plánu prodat Jamese a Moratu, aby mohl zainvestovat do přestupu, který by mohl překonat světový rekord vytvořený loni Paulem Pogbou při jeho přesunu do Manchesteru. (zdroj. Metro)

Získá West Ham Smallinga?

José Mourinho udělal nad obráncem Chrisem Smallingem kříž a nepočítá s ním ve svých plánech. Zájem o jeho služby má údajně West Ham, který učinil počáteční nabídku ve výši 10 milionů liber. Jestli s takovou sumou ale budou Red Devils souhlasit není jisté. Ti si totiž představovali částku minimálně o pět milionů vyšší. (zdroj: Daily Star)

Chelsea nabízí za Jamese 65 milionů liber

Budoucnost Jamese Rodrígueze zatím nebyla rozluštěna, ovšem podle všeho se tak velmi brzy stane. Kolumbijský záložník je totiž blízko přestupu do Chelsea, která Realu Madrid nabízí 65 milionů liber. Blues ale ještě musí zjistit, jestli by hráč akceptoval podmínky smlouvy. (zdroj: Sportskeeda)

City chtějí prodejem hráčů získat až 130 milionů liber

Letos se chystá Manchester City na velké utrácení. Ostatně už koupil Bernarda Silvu A Edersona, ale velkou sumu chce také získat prodejem svých hráčů. Končí tak s politikou neustálých hostování. Hlavní podíl na příjmech by měly být prodeje Harta a Iheanacha, oba za 25 milionů liber, Mangaly (18), Delpha (15), Nolita (15), Nasriho s Bonym (oba za 10). Celkově by chtěli Citizens získat až 130 milionů liber. (zdroj: MEN)

Arsenal není v kontaktu s Ardou Turanem

Turecký záložník Arda Turan byl předmětem spekulací o možném přestupu do Číny nebo Arsenalu. Ovšem jak potvrdil hráčův agent Ahmed Bulut, vypadá to, že Turan zůstane i nadále v Barceloně, kde má smlouvu do roku 2020. „V tuto chvíli jsem nemluvil s žádným klubem, ale pokud Barcelona řekne, že nepasuje do jejích plánů, pak to bude o něčem jiném,“ uvedl Bulut. (zdroj: Express)

Stane se gólman Caballero první posilou Chelsea?

Vše nasvědčuje tomu, že brankář Willy Caballero, který doposud působil na Etihad Stadium v dresu Manchesteru City, bude první letní posilou Chelsea. 35letému brankáři skončila u Citizens smlouva a Blues ho vidí jako ideální náhradu za dvojku Asmira Begoviće, který odchází do Bournemouthu. (zdroj: Sport Review)

Liverpool má opět zájem o Zielinskiho

Loni se snažil Liverpool získat středního záložníka Piotra Zielinskiho z Udine. Ten ale nakonec zvolil působení v Neapoli, jež za něj zaplatila 14 milionů liber. Nyní se ale klub z Anfield Road vrací se zájmem o tohoto hráče a nabízí za něj 25 milionů liber. Ovšem Neapol o jeho prodeji nechce ani slyšet a cení si ho na 60 milionů liber. (zdroj: Liverpool Offside)

Chelsea neuspěla s nabídkou ve výši 60 milionů eur za Koulibalyho

Londýnská Chelsea touží po obránci Kalidouovi Koulibalym z Neapole. Naháněla ho už loni, žel 47 milionů liber bylo italskému klubu málo. A tak letos svoji nabídku navýšila na 52,7 milionů liber, což je zhruba 60 milionů eur. Ovšem odpověď klubu z Neapole je stále stejná - neprodáme. V médiích se ale uvádělo, že klub má s agentem hráče gentlemanskou dohodu, kdy při nabídce 60 milionů eur bude hráč volný...(zdroj: Metro)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz