Ostatní - Že se na mě spoléhá? To slyším poslední dobou často, řekl Schick

© Daily Star - Patrik Schick

0 Líbilo se

Dnes 10:18 - Útočník Patrik Schick by měl být na nadcházejícím evropském šampionátu jednadvacítek v Polsku hlavní českou ofenzivní zbraní. Jednadvacetiletý fotbalista, o kterého usiluje slavný Juventus Turín, byl s deseti brankami nejlepším střelcem kvalifikace a navíc na jaře zazářil sedmi góly v italské lize v dresu Sampdorie Janov.

"Že se na mě spoléhá? To slyším poslední dobou hodně často, takže asi tak," řekl novinářům s úsměvem Schick na srazu jednadvacítky před čtvrtečním odletem do Polska.

"Ale jo, když už jsem ty góly v kvalifikaci dal, možná se počítá s tím, že bych je měl dávat i na Euru," doplnil Schick, o jehož přestupu do Juventusu se v těchto dnech hodně mluví, ale hráč dnes okolnosti případného transferu nekomentoval.

K jednadvacítce se připojil poté, co byl s reprezentačním A-tým na zápasech v Belgii a Norsku. "Měli jsme tři dny volno, takže času moc nebylo. Snažil jsem se ho využít, abych si to trošku užil, teď už zase budeme mít dost práce. Chtěl jsem si to užít s rodinou a kamarády," uvedl Schick.

V sobotu musel se spoluhráči v A-týmu vstřebat zklamání z remízy 1:1 v Norsku, po níž se reprezentaci vzdálil postup z kvalifikace na světový šampionát. "Je to samozřejmě pořád nepříjemné, bohužel stalo se, už s tím nic neuděláme. Teď chci dát áčko stranou a soustředit se jenom na jednadvacítku. Rád bych sezonu zakončil nějakým úspěchem," řekl Schick.

Síly na Euro po náročné sezoně v sobě ještě najde. "Jde hlavně o to, jakou má každý motivaci. Od začátku říkám, že se na Euro těším, jsem rád, že jsem konečně někam takhle postoupil. Je to pořád závěrečný šampionát, kam se každý rok nepostupuje. Takže motivaci mám velkou, přeju si, abychom něco společně dokázali. Úspěch by byl, pokud bychom postoupili ze skupiny," prohlásil Schick.

Český celek v silné skupině narazí na Německo, Itálii a Dánsko. "Budou to těžké zápasy, to víme. Že bych se na nějaký vyloženě úplně těšil, to asi ne, ale trošku specifičtější zápas pro mě bude asi ten s Itálií," dodal hráč Serie A.

Redakce / ČTK