Ostatní - Do Milovic na turnaj PragaCup přijede futsalová Slavie, týmy ze Slovenska a Polska

Dnes 09:21 - Patnáctý mezinárodní turnaj PragaCup v malém fotbale se uskuteční 24. 6. 2017 v Milovicích 30 km od Prahy. Zúčastní se celkem 28 týmů, z toho čtyři týmy ze Slovenska, jeden tým z Polska a týmy z celé ČR. Hráči na turnaj PragaCup cestují i 750 km.

Na turnaji bude velmi vysoká kvalita, představí se dva týmy futsalové Slavie U-17 a U-19. ale také futsalové celebrity v týmu organizátora: Marcel Rodek, David Frič, Petr Zapletal atd. Turnaj PragaCup je zajímavý a oblíbený tím, že se ho účastní týmy různých výkonností od týmů nehrajících žádnou soutěž až po téměř profesionální týmy. Celý turnaj se odehraje na 4 travnatých hřištích současně v jednom areálu bez dlouhého čekání. Pro nejlepší týmy a hráče jsou připraveny velmi hodnotné výhry. Na turnaji bude také možné podpořit nadační fond Petra Koukala - STK pro chlapi a vyzkoušet si zábavnou atrakci sumo. Po celou dobu turnaje bude probíhat focení týmů pro kampaň Say no to racism. Občerstvení je zajištěno přímo v areálu a po turnaji následuje afterparty s Dj Muffem (Calypsso). Vstup na turnaj PragaCup i afterparty je zdarma. Na této skvělé akci nemůžete chybět. Harmonogram zápasů a podrobné informace na www.pragacup.cz.



• Stadion AFK Milovice

• Zahájení turnaje: 9:00 hod.

• Zápasy play-off: 16:00 hod.

• Finále: 18:00 hod.

• Afterparty: 19:00 hod.

Video pozvánka od Petra Koukala: https://www.facebook.com/pragacup/videos/1459665694103646/





