Ostatní - Soutěžte o brankářské rukavice PUMA evoPOWER Protect a tréninkový outfit

© Pro Keepers Line - PUMA evoPOWER Protect 1.3

Dnes 08:35 - Společně se sportovní značkou PUMA jsme pro vás připravili soutěž o několik zajímavých cen. Za jednou otázkou se skrývá možnost zahrát si o brankářské rukavice PUMA evoPower Protect 1.3 s patentovanou technologií PUMA Flex 2 a zároveň také o tréninkový komplet.

Brankářské rukavice PUMA evoPOWER Protect 1.3 jsou vhodné jak pro profesionály, tak pro začínající brankářské hvězdy. Rukavice vám dají přesně to, co potřebujete, abyste zvýšili přilnavost k míči. Speciální odnímatelná patentovaná technologie PUMA Flex 2 s odnímatelnou výztuží a dvojitým popruhem palec zpevňuje a chrání před zraněním. Rukavice jsou ultra lehké a prodyšné pro maximální výkon. 4mm tlustá latexová dlaň Ultimate Grip poskytuje vynikající přilnavost a tlumení nárazů za všech podmínek. Prostor okolo prstů zvyšuje prodyšnost pro maximální pohodlí. Nechybí latexová bandáž, která umožňuje personalizovanou ochranu zápěstí. Soutěžte o pánský tréninkový outfit PUMA

Bunda PUMA NightCat Storm Jacket vás ochrání před všemi přírodními živly. Její softshellový materiál je prodyšný a odolný vůči vodě a větru. Anatomicky umístěné síťové panely zlepšují cirkulaci vzduchu, a pomáhají tak k rychlejšímu odvodu vlhkosti. Zároveň udržují optimální tělesnou teplotu. Disponuje dvěma postranními kapsami a jednou zadní kapsou na zip. Reflexní loga poskytují zvýšenou viditelnost ve zhoršených světelných podmínkách. Bunda také disponuje poutkem na vnitřní straně výstřihu pro vedení kabelu sluchátek. Dlouhé pánské legíny s technologií dryCell a síťovými prvky ve strategických místech odvádějí pot od těla. Jsou doplněné o reflexní prvky pro vyšší viditelnost ve zhoršených podmínkách. Ploché stehy pro větší flexibilitu pohybu. Voděodolná kapsa v zadní části na drobnosti. Elastický pás s vnitřním stahováním. Zipy v dolní části nohavic.

Chcete vyhrát brankářské rukavice PUMA evoPOWER Protect 1.3 a tréninkový outfit? Stačí odpovědět na naši otázku.

Jak se nazývá technologie, kterou vynikají brankářské rukavice PUMA evoPOWER Protect 1.3?

a) PUMA Flex 2

b) PUMA Ultimate Grip

PUMA představila novou generaci kopaček evoPOWER Vigor 1



Nové kopačky představují největší designové přepracování skupiny POWER, které doposud PUMA provedla. Mohou se pochlubit vylepšenou siluetou, která uchovává sílu a přesnost. Revoluční botu obují na hřišti hvězdy, jako jsou Olivier Giroud a Mario Balotelli, a noví ambasadoři PUMY Petr Čech a Marc Bartra. V České republice kopačky obuje např. Tomáš Rosický, který také boty slavnostně představil na tiskové konferenci konané v prodejně TOP4FOOTBALL v Praze.



Kopačky evoPOWER Vigor 1 se vyznačují četnými zdokonaleními oproti předchozím verzím, a to zejména po technické stránce. Vigor 1 je první z rodiny POWER, která má zabudovanou elastickou Spandex ponožku, díky níž se bota pohodlně obouvá, a hráč má pocit, jako by kopal bosou nohou. Vnitřní vložka jde ruku v ruce s novou generací 3D pěny PUMA AccuFoam na svršku kopačky. Pěnové body PU regulují nerovný povrch při kontaktu nohy s míčem, což maximalizuje přesnost při silném úderu do míče. Svršek kopačky je vyroben z pružného materiálu Adap-Lite rozšířeného o novou nosnou konstrukci, což umožňuje ohnout nohu v takovém rozsahu, jako by byla bosá. To vše v kombinaci s GripTex, technologií PUMA aplikovanou na svršku boty, pomáhá vytvářet lepší přilnavost a kontrolu nad míčem.



Díky velmi dobré zpětné vazbě zůstává podrážka evoPOWER Vigor 1 stejná, jako u předchozího modelu. Skládá se z ostrých i kuželových kolíků. Kuželové kolíky umožňují lepší manévrování a ostré kolíky zaručují vynikající stabilitu během kopu.



Olivier Giroud řekl: „V modelu kopaček evoPOWER hraji již nějakou dobu. PUMA vždy přichází se skvělými inovacemi, ale aktuální model evoPOWER Vigor 1 je ještě o stupeň lepší než všechny předchozí modely. Zjistil jsem, že mi vyhovuje nová konstrukce svršku bez jazyku, boty jsou neuvěřitelně pohodlné. Pěnové body na svršku a uvnitř kopačky pro mě úplně změnily způsob hry. Baví mě, když jsem na hřišti vidět, a v těchto výrazně zelených kopačkách určitě budu.“



Tomáš Rosický dodal: „PUMA udělala další úžasnou kopačku. Nové evoPOWER Vigor 1 kombinují nejnovější technologie a design. Zároveň jsou velice pohodlné, což je pro mě osobně velmi důležité. Díky novému svršku mi kopačky perfektně sedí na noze a pěnové body mi poskytují ještě lepší cit pro míč.“

Redakce / fotbalportal.cz