Ostatní - Přestupové spekulace: Costa je ochoten jít na hostování, United mají přichystaný další přestup, Real plánuje změny v útoku

Dnes 12:56 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Renato Sanches do Barcelony?

Portugalský záložník Renato Sanches nebude na svoji premiérovou sezónu v Bayernu vzpomínat úplně rád. Moc si nezahrál a tak se spekuluje o možném odchodu z Allianz Areny. Zájem projevuje Barcelona a sám hráč by se případnému stěhování nebránil. Pro Katalánce by navíc byl určitě levnější posilou než Verratti či Coutinho. (zdroj: Daily Star)

O Asensia se zajímá hned několik klubů

Marco Asensio prožil dobrou sezónu v Realu Madrid, což samozřejmě přilákalo pozornost hned několika zájemců o jeho služby. Největší interes projevuje Juventus, kterému dokonce ve finále Ligy mistrů dal mladý Španěl gól. Po hráči Bílého baletu ale touží také Arsenal a Liverpool. (zdroj: Diario GOL)

Přestup Moraty hotový

Podle zdroje beIN Sports by měl být přestup Álvara Moraty do Manchesteru United v podstatě uzavřen. Podle reportérů této stanice by měl hráč Realu Madrid podepsat na Old Trafford čtyřletou smlouvu a Bílý balet vyinkasovat 70 milionů eur. (zdroj: beIN Sports)

Benzema „out“, Lewandowski „in“

O odchodu Karima Benzemy z Madridu se mluví snad každé léto, ale tentokrát by nemuselo zůstat jen u řečí. Francouzský forvard by se mohl připojit k Arsenemu Wengerovi v Arsenalu a na jím uvolněném místě by vedení Realu rádo vidělo polského útočníka Bayernu Mnichov Roberta Lewandowskiho. (zdroj: Daily Star)

Costa je ochoten jít na hostování

Diego Costa potvrdil, že už ho v Chelsea nechtějí poté, co mu manažer Conte sdělil přes textovku, že může klidně odejít z klubu. Hráč by se rád vrátil do Atlética, odkud v roce 2014 přišel. Problém ale je, že Atlético kvůli trestu od FIFA nemůže do ledna zapisovat nové hráče. Costa by prý ale ochotně přijal půlroční hostování v některém klubu. Každopádně Chelsea neprodá španělského reprezentanta nijak lacino a také jeho plat by dal pokladně Colchoneros hodně zabrat. (zdroj: Standard)

United bojují s Juventusem a Chelsea o Bernardeschiho

Manchester United se zajímají o hvězdu Fiorentiny Federica Bernardeschiho. Křídelní útočník „Fialek“ je popisován jako nový Roberto Baggio. Klub Serie A za něj podle italských médií požaduje 35 milionů liber. Větší šance na přestup se ale přisuzují Juventusu, přestože mezi oběma italskými kluby vládne jisté napětí. (zdroj: Mirror)

Juventus zamítl nabídku Chelsea na Sandra

Chelsea posiluje tým před novou sezónou a na jejím nákupním seznamu se objevil také krajní obránce Alex Sandro z Juventusu. Ovšem na toho si, alespoň prozatím, budou muset nechat Blues zajít chuť, neboť turínský klub zamítl nabídku ve výši 50 milionů eur. (zdroj: Daily Star)

Guardiola se zajímá o Isca

Záložník Realu Madrid Isco vstupuje do posledního roku smlouvy a byť sehrál v závěru letošní sezóny klíčovou roli, Bílý balet mu stále nový kontrakt nepřichystal. To samozřejmě dráždí manažery mnoha klubů a mezi nimi vyčnívá Pep Guardiola, který o Isca měl zájem už dříve. Ačkoliv je pravděpodobnější varianta, že Isco nový kontrakt podepíše, španělský trenér se zajímavé posily nevzdává. (zdroj: Daily Star)

Mahrez počká na Barcu

Letošní sezóna nevyšla Riyadovi Mahrezovi v Leicesteru tak dobře, jako ta loňská mistrovská a hráč vyjádřil své přání opustit řady klubu, s nímž se mu podařilo získat historický anglický titul. Prostřednictvím agenta se zkontaktoval s vedením Barcelony, která ho prozatím požádala o klid, neboť aktuální prioritou azulgranas je pravý obránce a kvalitní záložník. Mahrez by mohl přijít na řadu jako další. Fotbalista má sice nabídku z Arsenalu a Chelsea, ale jeho prioritou je nastupovat za katalánský klub. V Anglii hovoří o nabídkách přes 40 milionů eur, ale Barca se domnívá, že hráčova cena je nižší. (zdroj Sport)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz