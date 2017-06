Ostatní - Drogba při premiéře ve Phoenixu zařídil výhru 2:1

© beIN SPORTS - Didier Drogba

Dnes 11:21 - Útočník Didier Drogba má za sebou premiéru v nižší americké soutěži USL. Devětatřicetiletý fotbalista v sobotu odehrál za Phoenix Rising celý zápas a při vítězství 2:1 nad Vancouverem se podílel na obou brankách. První vstřelil a na druhou přihrál někdejšímu spoluhráči z Chelsea Shaunu Wrightu-Phillipsovi.

Drogba, který je současně spolumajitelem klubu, nastoupil s kapitánskou páskou a ve 40. minutě otevřel skóre. V 77. minutě pak deset minut po vyrovnání připravil vítězný gól. "Trvalo mi pět týdnů, než jsem se dostal do formy. Ještě to není ono, ale nebyl to špatný začátek," uvedl bývalý reprezentant Pobřeží slonoviny.

Drogba přišel do Phoenixu v dubnu poté, co v listopadu skončil po dvou sezonách v Montrealu v MLS. Předtím působil mimo jiné v Galatasarayi a v Chelsea, s kterou získal čtyři anglické tituly a jednou vyhrál Ligu mistrů. Dvakrát se také stal nejlepším střelcem Premier League.

Redakce / ČTK