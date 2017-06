Ostatní - Klíčové utkání o baráž, Češi narazí na Nory

© zimbio.com - Proti Belgii jsme sehráli dobré střetnutí.

Dnes 14:26 - Česká reprezentace sehrála dobré utkání s Belgií, nyní ale již potřebuje zvítězit. V Oslu narazí na Nory, kteří jsou momentálně až na předposlední pozici. Přesto svěřence trenéra Karla Jarolíma nečeká nic jednoduchého. Svědčí o tom i první zápas, který se odehrál v Edenu.

Norsko - Česko

Sobota, 20:45

Ullevaal Stadium, Oslo

České fotbalisty čeká v sobotu utkání, které může hodně napovědět o jejich šancích na účast na mistrovství světa. Představí se na hřišti Norska, které mohou v případě výhry definitivně vyřadit ze hry o postup a sami se v kvalifikační skupině posunout na druhé místo. Naopak zaváhání může znovu zkomplikovat možnost zajistit si baráž, do níž jde jen osm družstev ze druhých míst.

"Je to důležité utkání pro další vývoj kvalifikace. Tři body z Norska by nám mohly přiblížit druhé místo. Je důležité zápas zvládnout, aby na konci kvalifikace bylo o co hrát," řekl trenér Karel Jarolím. "Ještě bych tomu neříkal zápas o všechno. Samozřejmě chceme vyhrát, ale není to pod takovým tlakem, že bychom museli vyhrát za každou cenu, jinak na MS nejedeme. Bodů je ve hře ještě dost, ale každá ztráta to zkomplikuje," doplnil kapitán Tomáš Sivok.

Pro Nory to už bude zápas o všechno: z pěti duelů vytěžili jen tři body a každá další ztráta znamená konec nadějí. Seveřané už však spíš boj o postup vzdali a rozhodli se pro přestavbu. Angažovali zkušeného trenéra Larse Lagerbäcka, jenž slavil úspěch s islandským týmem, a začali přestavbu kádru.

Proti Čechům tak nastoupí řada mladých hráčů, kterým by měla patřit budoucnost. Například devatenáctiletý záložník Sander Berge z Genku, kde je spoluhráčem Jakuba Brabce. "Co jsem se s ním bavil, tak oni už moc v postup nevěří. Ptal se mě, jestli máme nějakou šanci, tak jsem mu řekl, že my naopak proti nim hrajeme skoro o všechno," řekl český stoper.

Češi se na duel připravovali v Belgii, kde sehráli proti domácímu týmu celkem vydařený zápas, i když zakončený prohrou 1:2. Především si ale zvykli na vyšší tempo hry a také se rozehráli poté, co některým hráčům skončila už před dvěma týdny sezona. "To by mohla být naše výhoda oproti Norsku, které žádnou přípravu nemělo," věří záložník Vladimír Darida.



Proti Belgii jsme nesehráli špatné utkání. (zdroj: zimbio.com)

Trenér Jarolím musel řešit zdravotní trable brankářské jedničky Tomáše Vaclíka, ale měl by být připraven stejně jako stoper Tomáš Kalas. Toho však pravděpodobně v základní sestavě nahradí zkušený Sivok. Otazník visí nad pravým bekem, kde na Pavla Kadeřábka tlačí Ondřej Čelůstka. Na levém beku se při absenci Filipa Nováka osvědčil Theodor Gebre Selassie.

Záloha by mohla nastoupit v podobném složení jako v Belgii a není jasné, zda se kouč rozhodne vrátit do základu Bořka Dočkala, nebo zda nasadí dva útočníky Patrika Schicka a Michaela Krmenčíka.

Utkání začne v sobotu ve 20:45 v přímém přenosu ČT sport. Hlavním sudím je Angličan Andre Marriner.

Pravděpodobné sestavy:

Norsko: Jarstein - Svensson, Hovland, Reginiussen, Aleesami - M. Elyounoussi, Berge, Johansen, Möller Dähli - T. Elyounoussi, Söderlund.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Sivok, Brabec, Gebre Selassie - Darida, Souček - Krejčí, Dočkal, Zmrhal - Krmenčík.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK