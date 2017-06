Ostatní - Kdo se stane hráčem za 100 miliónů liber? Kylian Mbappé, Gareth Bale, Eden Hazard nebo někdo jiný?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kdo se stane hráčem za 100 miliónů liber?

Dnes 09:57 - Manchester United loni v létě zaplatil Juventusu 89 miliónů liber, aby získal zpět na Old Trafford Paula Pogbu. Byl tak překonán světový rekord. Pogba je nyní nejdražším hráčem světa. Vše se může ale velmi brzy změnit. Čeká se, že by už letos v létě mohla padnout částka 100 miliónů liber. Za koho by mohla být zaplacena?

Je jistě jen otázkou času, kdy nějaký klub vysází za hráče devítimístnou částku (v britských librách). Real Madrid byl prvním klubem, který překonal hranici 50 miliónů liber, když v roce 2009 přišel do Španělska Kaká z AC Milán za 56 miliónů liber. V lámání rekordů královský klub pokračoval. Nejprve ulovil ještě týž rok Cristiana Ronalda z Manchesteru United za 80 miliónů liber a poté o čtyři roky později z Tottenhamu Garetha Balea za 86 miliónů liber.

(zdroj: skysports.com)

Podle Josého Mourinha se částka 89 miliónů, kterou loni utratil Manchester United za Paula Pogbu, brzy stane naprosto normální. Ale kdo se stane prvním mužem, který bude stát 100 miliónů liber?

Pojďme se podívat na hráče, u kterých je během následujícího přestupového období největší šance, že by to mohli být právě oni.

Kylian Mbappé

Vypadá to, že pokud bude skutečně někdo chtít vykoupit Kyliana Mbappého, osmnáctiletou kometu letošní sezóny, z Monaka, bude muset skutečně sáhnout hluboko do kapsy a připravit si 100 miliónů liber.

(zdroj: skysports.com)

Francouzský útočník si získal pozornost velkoklubů nejen díky výkonům v Ligue 1, ale především v Lize mistrů. Zprávy ze Španělska a z Anglie dokonce hovoří o tom, že tamní kluby jsou ochotny zaplatit astronomických 130 miliónů eur (113 miliónů liber)

Mezitím například L´Equipe zvěřejnil informaci, že Arsenal má připraveno 140 miliónů eur (122 miliónů liber) poté, co byla v minulém týdnu zamítnuta jeho nabídka na 87 miliónů liber. Real Madrid se údajně pokusil získat Mbappého už v květnu a poslal nabídku ve výši 120 miliónů eur (103 milióny liber).

Gareth Bale

Tím, že Antoine Griezmann zůstane v Atléticu Madrid, stočil Manchester United svůj zájem na Garetha Balea z Realu Madrid. Velšský reprezentant by měl být nyní na vrcholu nákupního seznamu Josého Mourinha.

(zdroj: skysports.com)

Ovšem Gareth Bale v říjnu loňského roku podepsal s Realem Madrid nový dlouhodobý kontrakt do roku 2022 a prohlásil, že je v Madridu šťastný. „Získáváme trofeje a já jsem šťastný. Podepsal jsem s Realem dlouhodobou smlouvu. Moje rodina je šťastná, takže ano, budu tady nadále pokračovat ve své práci.“

Nicméně, Manchester United očividně sonduje situaci a podle anglických médií je připraven zaplatit právě oněch magických 100 miliónů liber, což by mohlo vedení Realu Madrid obměkčit. Pokud bude nabídka skutečně na stole, může se stát cokoliv.

Eden Hazard

Belgičan přiznal, že je ochoten naslouchat nabídce Realu Madrid, pokud k němu skutečně dorazí. Ovšem vše se může zadrhnout na tom, že aktuálně Hazard marodí se zlomeným kotníkem. To by mohlo zájem Los Blancos ochladit.

(zdroj: skysports.com)

Hazard by se měl zapojit do tréninku zhruba za osm týdnů. Real Madrid může počkat, jak celá situace dopadne. Ovšem na druhou stranu se v Realu Madrid blíží prezidentské volby. To je čas, kdy Florentino Pérez vždy vytáhne nějakou bombu. Takto to udělal v roce 2009 s Cristianem Ronaldem a v roce 2013 s Garethem Balem. Eden Hazard má s Chelsea smlouvu do roku 2020. Suma 100 miliónů liber by jej mohla z tohoto kontraktu vyvázat.

Romelu Lukaku

Belgický útočník na začátku tohoto týdne prohlásil, že v příští sezóně dres Evertonu oblékat nebude. Už je dle svých slov domluven s novým klubem. Zatím neprozradil, o koho se jedná. Nejčastěji se hovoří o jeho návratu do Chelsea. Tomu může přispět i to, že z klubu zřejmě odejde Diego Costa.

(zdroj: skysports.com)

Co na to Mino Raiola, Lukakuův agent? „Pokud si Everton myslí, že má Romelu Lukaku hodnotu 100 miliónů liber, pak si myslím, že je to správné. Klub, který potřebuje Lukakua, by měl být ochoten tuto sumu zaplatit.“

Pierre-Emerick Aubameyang

Rodák z Gabonu už začal mluvit o touze během léta opustit Borussii Dortmund, ačkoliv německý klub ještě nedostal žádnou oficiální nabídku na Aubameyanga.

(zdroj: skysports.com)

„Pokud se chci dostat na vyšší úroveň, musím v létě odejít. Ale myslím, že nejdříve musím vidět nabídky, kde bych mohl hrát. Real Madrid je stále mým snem, ale je tam velká konkurence,“ uvedl Aubameyang.

Zatím se s oficiální nabídkou nepřihlásil ani Real Madrid. Podle zdrojů SkySports by se měl Aubameyang stěhovat do Paris Saint-Germain. Mluví se o částce 61 miliónů liber, takže Aubameyang by nemusel být hráčem za 100 milión liber. Ovšem nic není dohodnuto.

Paulo Dybala

Ofenzivní hráč Juventusu podepsal v dubnu se Starou dámou novou pětiletou smlouvu. Italský mistr si je moc dobře vědom, jak je pro něj Dybala důležitý. Jenomže velkokluby se ani před tímto nezastaví. Po Dybalovi touží Real Madrid. Za třiadvacetiletého hráče je ochoten zaplatit 100 miliónů liber.

(zdroj: skysports.com)

Možná by se tato možnost zvýšila, pokud by Bílý balet opustili James Rodríguez a Gareth Bale. To by mohlo spustit řetězovou reakci, ve které by figuroval Paulo Dybala.

Dele Alli nebo Harry Kane

Mohl by snad Tottenham opustit jeden ze dvojice jeho nejcennějších hráčů? Mauricio Pochettino by byl samozřejmě proti. Také si své hráče pojistil novou smlouvou.

(zdroj: skysports.com)

Zatím oba potvrzují svou loajalitu. Odráží potenciální nápadníky, kteří vědí, že by museli vysázet pořádný balík, pokud by jednoho z nich chtěli ulovit. Na současném přestupovém trhu vzhledem k jejich potenciálu a věku (Kane 23 let, Alli 21 let), není bláhové hovořit o tom, že jejich hodnota může být i 100 miliónů liber.

(zdroj: skysports.com)

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz