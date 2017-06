Ostatní - Luis Suárez, Kevin De Bruyne…Nejlepší nahrávači sezóny 2016/2017 napříč evropskými soutěžemi

© skysports.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Nejlepší nahrávači

Dnes 08:37 - Nedávno skončila sezóna ve všech velkých evropských ligách, proto je čas na shrnutí některých důležitých statistik. Nejlepší střelci Premier League, La Ligy, Serie A, Bundesligy i Ligue 1 jsou dobře známi. Ale jak to se statistikou gólových asistencí? Kdo jich posbíral nejvíce? Napovíme, že to nebyla žádná z velkých hvězd.

Nejlepších 5 ligových evropských soutěží (anglická Premier League, španělská La Liga, italská Serie A, německá Bundesliga a francouzská Ligue 1)je prošpikováno těmi nejlepšími fotbalisty současnosti. O titulech je za sezónu 2016/2017 rozhodnuto. Známe nejlepší sestavy, nejlepší střelce, nejlepší hráče...

Teď se pojďme podívat na to, kteří hráči se osvědčili jako nejlepší nahrávači.

Emil Forsberg (RB Lipsko)

Právě Emil Forsberg je jedním z hráčů, kteří pomohli Lipsku k senzačnímu druhému místu při jejich premiérové sezóně v Bundeslize. Nováček s bohatým majitelem, ovšem bez velkých hvězd, překvapil celou Evropu a zahraje si Ligu mistrů.

Emil Forsberg navíc zaznamenal druhý nejvyšší počet asistencí v jedné sezóně nejvyšší německé soutěže. Lepší byli pouze Kevin De Bruyne v sezóně 2014/2015 a Zvjezdan Misimovič v sezóně 2008/2009. Oba dosáhli na metu 20 asistencí a oba v té době oblékali dres Wolfsburgu.

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ofenzivní záložník Manchesteru City zaznamenal nejvíce asistencí z celé Premier League. Měl také prsty v nejvíce brankách z celého týmu Pepa Guardioly. Sám se dokázal prosadit hned šestkrát a k tomu přidal velmi dobrých 18 asistencí. Belgický reprezentant je důležitým základním stavebním kamenem sestavy Citizens.

Christian Eriksen (Tottenham)

Klíčový hráč Tottenhamu, který bojoval s Chelsea o titul téměř až do samotného konce. Také zaznamenal rekordní bodový zisk v historii Premier League. Christian Eriksen týmu pomohl 8 góly a 15 asistencemi. Je jedním z nejžádanějších zboží na přestupovém trhu. Zálusk si na něj dělá především slovutná Barcelona.

Morgan Sanson (Marseille)

Je nejlepším nahrávačem francouzské Ligue 1, ale také je nejlepším nahrávačem do 23 let v rámci pěti nejlepších evropských ligových soutěží. V tomto ohledu překonal i takové hráče, jakými jsou Dembele z Borussie Dortmund a Bernardo Silva, jenž přestoupil z Monaka do Manchesteru City. Přitom Marseille jej v lednu vykoupila z Montpellieru za pouhých 9 miliónů eur.

Luis Suárez (FC Barcelona)

Je součástí úžasného útočného trojzubce MSN společně s Messim a Neymarem. Luis Suárez opět i v nedávno uplynulé sezóně dosáhl na skvělé statistiky. Nastřílel v dresu Barcelony 29 gólů a zaznamenal 13 asistencí. Za tři sezóny v Barceloně už dokázal přihrát na 57 gólů.

Gylfi Sigurdsson (Swansea)

Talentovaný islandský reprezentant prožil z osobního pohledu skvělou sezónu. Jeho Swansea se sice trápila a dlouho bojovala o holé přežití v Premier League, ale Sigurdsson se snažil ze všech sil. Je naprosto klíčovým hráčem Swans. Nashromáždil 9 branek a 13 gólových asistencí. Umí skvěle zahrávat standardní situace, což dokládá 8 asistencí právě z těchto momentů. V tomto ohledu se mu rovná pouze Toni Kroos z Realu Madrid.

Thomas Müller (Bayern Mnichov)

V průběhu sezóny byl kritizován za své výkony. Nepadalo mu to. V Bundeslize nastřílel jen 5 gólů, což je pro něj nejnižší počet od doby, kdy se propracoval do prvního týmu Bayernu Mnichov. Ale mistr světa to svým spoluhráčům alespoň vynahrazoval přihrávkami na gól. Zaznamenal jich hned 12, a částečně tak umlčel své kritiky.

Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund)

V květnu mu bylo teprve 20 let, ale jeho budoucnost může být hodně zářivá. Ví to v Borussii Dortmund, kde Dembélé podepsal novou pětiletou smlouvu. Vedení BVB je jasné, že teď kolem Dembélého budou kroužit konkurenti. Dembélé se trefil šestkrát a nahrál na 12 gólů. Je považován za jednoho z nejlepších driblérů na světě. Svou rychlostí a skvělou prací s míčem trápí každou defenzivu.

José Callejón (Neapol)

Nejlepší nahrávač Serie A je součástí famózní ofenzivní čtveřice Neapole, která to letos dotáhla na třetí místo. Callejón, Mertens, Hamšík a Insigne dohromady zaznamenali 72 gólů a 40 asistencí. Je jasné, v čem tkví síla Neapole.

Cesc Fábregas (Chelsea)

V květnu se španělský záložník Chelsea stal prvním hráčem, který v šesti sezónách Premier League zaznamenal pokaždé alespoň 10 gólových asistencí. V historické tabulce Premier League je Fábregas druhý za Ryanem Giggsem.

Toni Kroos (Real Madrid)

Bayern Mnichov příliš nevyužíval jeho tvůrčích schopností, a proto i nadále může proklínat den, kdy Toniho Kroose pustil do Realu Madrid. Ve španělské La Lize zvládl více gólových asistencí pouze Luis Suárez. Pro Zinedina Zidana je Kroos takřka nepostradatelným hráčem. Velmi si cení jeho služeb.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz