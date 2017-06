Ostatní - S takovými frajery hraju na playstationu, řekl Krmenčík po Belgii

© fcviktoria.cz - Michael Krmenčík

Dnes 10:32 - Ačkoliv hrál Michael Krmenčík proti hvězdám, které dosud znal převážně z počítačových her a televize, tak se jich nezalekl. A dokonce gólem pomohl českým fotbalistům zmírnit porážku v přípravném duelu v Belgii na 1:2. Plzeňský útočník tak znovu vylepšil svou bilanci v národním týmu na čtyři branky v pěti zápasech.

"Takovou bilanci nepamatuju. Vždycky chci předvést to nejlepší, co ve mně je. Kluci mi ke gólům dopomůžou. Teď to byl jeden z lehčích gólů, střílel jsem do prázdné brány. Tohle útočník musí dávat. Počítá se, ale radši bych ho vyměnil za gól v kvalifikaci v Norsku," řekl Krmenčík novinářům po utkání.

Jako hrotový útočník se na bruselském hřišti potkával nejčastěji s belgickým kapitánem a jedním z nejlepších stoperů světa Vincentem Kompanym. "S takovými frajery hraju na playstationu. Zrovna Kompanyho mám v sestavě. Teď jsem si mohl zahrát proti nim. Bylo to fajn," usmál se Krmenčík. "Myslel jsem, že to proti němu bude jak náraz do zdi. Ale on se na útočníky nelepí, nechává si dva metry odstup. Čekal, až si někam píchnu míč a pak teprve vyrazil. A většinou mi ho vzal," ocenil hru Kompanyho.

Z utkání má i cenný suvenýr. "S Lukakuem jsem si vyměnil dres. Dám ho hned zarámovat. Střídal také o poločase. Šel jsem za ním, oslovil jsme ho, jestli si se mnou nechce vyměnit dres. Odpověděl, že jo," řekl čtyřiadvacetiletý rodák z Kraslic.

Věří, že i přes porážku bude pro český tým vzpruhou, že s Belgií dokázal hrát vyrovnanou partii. "Cítíme, že se můžeme rovnat s takovými týmy. I když herně byli Belgičané v lecčems lepší, my se jim dokázali v některých fázích vyrovnat. Neřeknu, kdybychom nevystřelili na bránu, ale my jsme nastřelili dvě tyče, měli jsme šance. Odehráli jsme dobré utkání," mínil Krmenčík. "Když jsem viděl, co mají za hráče... Asi všichni jsme očekávali, že to bude těžší. Jsme rádi, že jsme hráli tak hezky," dodal.

Kladně hodnotil i spolupráci s Patrikem Schickem v útoku. "Ne náhodou se o Patrika zajímá Juventus nebo AC Milán. Konfrontace s takovým hráčem na nejvyšší úrovni je pro mě skvělá. Moc si cením, že vedle takového fotbalisty, sice mladšího, ale zkušenějšího, můžu odehrát tak hezké zápasy. Mohlo by nám to spolu klapat. Věřím, že ještě máme čas se sehrát," doplnil Krmenčík.

ČTK