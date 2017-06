Ostatní - Přestupové spekulace: Di María znovu v barcelonské agendě, Costu sondují z Itálie, United dál lámou Mbappého

© as.com - Ángel di María

Dnes 14:08 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Arda Turan je dohodnutý s Arsenalem

Přestup tureckého záložníka Barcelony Ardy Turana do Arsenalu je už prakticky otázkou několika dnů. Hráč, který toho v dresu azulgranas příliš nenahrál, se prý s Wengerovým souborem dohodl na podmínkách nového kontraktu. Teď ještě musí najít společnou řeč oba kluby. Katalánci chtějí vyinkasovat 30 milionů eur, Gunners nabízí o pět méně. (zdroj: The Sun)

Moratův otec potvrdil zájem United

O útočníka Realu Madrid Álvara Moratu je velký zájem a jeho odchod z Bernabéu je více méně jistý. Ačkoliv se poslední dny spekulovalo o návratu do italské ligy, hráčův otec potvrdil, že zájem má zejména Manchester United. „Vím, že jediný klub, který chce Moratu, je Manchester United. Nikdo jiný,“ naťukl reportér španělského rádia Moratu seniora. Ten mu na to jen odpověděl: „Jak to víte? Jste skvělý novinář, ale já musím být zticha a nic neříkat.“ (zdroj: AS)

Místo Ardy Messiho přítel?

Pokud by Barcelonu opustil výše uvedený Arda Turan mají azulgranas teoreticky připravenou náhradu. Nebo alespoň hlavní hvězda Leo Messi má velké přání. Přivést do týmu křídlo z Paris SG Ángela di Maríu, který v minulosti hrál i za konkurenční Real Madrid. Bohatý pařížský klub by ale nenechal hráče odejít lacino. (zdroj: Le Parisien)

United učinili nabídku za Mbappého

Anglický bulvár potvrdil, že Manchester United nevzdává svoji snahu získat mladou hvězdu Monaka Kyliana Mbappého. Hráče, kterého sledují také v Realu a Manchesteru City, chtějí za každou cenu koupit a vedení knížecího klubu proto údajně nabídlo astronomických 100 milionů eur. Ovšem znovu neúspěšně. (zdroj: The Sun)

Hazard by přemýšlel nad nabídkou Realu

Eden Hazard v letošní sezóně nastřílel 16 ligových gólů za londýnskou Chelsea. Belgický fotbalista ovšem připustil, že by zvážil svoji další budoucnost v klubu, kde má smlouvu ještě na další tři roky, pokud by mu přišla z Realu Madrid zajímavá nabídka. „Samozřejmě bych zvážil nabídku Realu. V Chelsea se cítím dobře, ale nikdy nevíte...,“ prohlásil Hazard. (zdroj: The Sun)

Získá AC Milán Diega Costu?

Milánskému AC se asi nepodaří zlákat španělského útočníka Moratu z Realu k návratu do Serie A a tak svoji pozornost obrátilo na jiného snajpra, který má taktéž španělské občanství. Jedná se o Diega Costu z Chelsea. Podle webu Tuttomercatoweb už kluboví zástupci jednali s agentem brazilského rodáka. (zdroj: Tuttomercatoweb)

Dokončí Liverpool přestup Salaha?

Manažer Liverpoolu Jürgen Klopp by chtěl co nejdříve dokončit přestup hvězdy AS Řím Mohameda Salaha. Italský klub nejprve odmítl nabídku ve výši 28 milionů liber a Reds tudíž přispěchali s vylepšeným návrhem ve výši 35 milionů liber. Egyptský fotbalista by si měl vydělat 90.000 liber týdně. (zdroj: Mirror)

City připravují rekordní sumu pro obránce

Vedení Manchesteru City je připraveno zaplatil rekordní sumu za přestup obránce. Jedná se o holandského zadáka Southamptonu Virgila van Dijka. Guardiolův klub prý zaplatí 60 milionů liber, nejvyšší částku za obránce v historii. Van Dijk by si měl na Etihad Stadium přijít na 200.000 liber týdně. (zdroj: Caughtoffside)

