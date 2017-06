Ostatní - Přestupové spekulace: Chelsea zchladila zájem Barcelony, United pouští z hlavy Griezmanna, Mendy blízko přestupu ke Guardiolovi

© 101greatgoals.com - Antoine Griezmann

Dnes 15:31 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

City blízko uzavření přestupu Mendyho

Pep Guardiola neztrácí čas a má v plánu uzavřít co nejdříve příchod dalšího fotbalisty. Poté, co již na trhu získal brankáře Edersona z Benficy a Bernarda Silvu z Monaka, má v plánu přivést i jeho spoluhráče Benjamina Mendyho. Levého obránce by mohl získat zhruba za 40 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Zájem United o Griezmanna ochladl

Manchester United pustili z hlavy útočníka Atlética Madrid Antoineho Griezmanna. Jednak je prý jejich prioritou především klasický střední útočník a dalším faktorem je to, že Atléticu neprošlo odvolání ohledně zákazu nakupování hráčů a tak by případně nemohlo v létě přivést náhradu za francouzského reprezentanta. Tím by se samozřejmě ještě zvýšila jeho cena. (zdroj: Mirror)

Real Madrid znovu útočí na Hazarda

Podle spekulací bulvárního deníku The Sun připravuje madridský Real další útok na hvězdu Chelsea Edena Hazarda. A tentokrát už chce být úspěšný a připraveno má rekordních 100 milionů liber. (zdroj: Goal)

Tolisso v hledáčku Blues

Vedení Chelsea má v plánu získat z francouzského Lyonu záložníka Corentina Tolissa. 22letý francouzský reprezentant by se mohl stát součástí transakce, během níž by opačným směrem putoval zadák Kurt Zouma. (zdroj: L‘Equipe)

Juve touží po Szczesnym

Brankář Vojciech Szczesny zažil úspěšné působení v dresu AS Řím, kde hostoval z Arsenalu. A i v příští sezóně by mohl na Apeninském poloostrově působit. Ovšem v dresu s černobílými pruhy, který obléká Juventus. Ten ho vidí jako ideálního kolegu k Buffonovi a případně i vhodného nástupce. Proto zvažuje nabídku ve výši 14 milionů liber. (zdroj: Daily Mail)

Bude se stěhovat Salah do Liverpoolu?

Agent fotbalisty AS Řím Mohameda Salaha odhalil, že jeho klient je blízko přestupu do Liverpoolu. Na sociálních sítích mluvil o jeho cestě do Anglie a zveřejnil fotky jeho letenky do Británie, čímž zesílil spekulace o možném transferu na Anfield Road. (zdroj: Express)

Sandro z Juventusu do Chelsea?

Obránce Alex Sandro možná v sobotu odehraje ve finále Ligy mistrů poslední zápas za Juventus, protože se bude stěhovat do Chelsea. Ta si na něj dělá delší dobu zálusk, nicméně Juve ho nepustí jen tak lacino. Hovoří se o tom, že by Roman Abramovič měl sáhnout po sumě kolem 50 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Chelsea zchladila zájem Barcelony

Ve Španělsku se mohutně spekulovalo o tom, že Barcelona má velký zájem o krajního obránce Chelsea Cesara Azpilicuetu. Deník Sport dokonce hovořil o tom, že transfer je více méně uzavřený. Ovšem Blues tyto řeči rezolutně odmítají a hráče, jemuž končí smlouva až v roce 2020, rozhodně prodávat nehodlají. (zdroj: Daily Mail)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz