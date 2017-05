Ostatní - Přestupové spekulace: Manchester se vysmál Barceloně, Rooney má namířeno na překvapivé angažmá

© as.com - Wayne Rooney

3 Líbilo se

Dnes 09:49 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Real se přidal k zájemcům o Bonucciho

O Leonarda Bonucciho je velký zájem. Z Juventusu ho chtěl v létě získat Manchester City. Nyní má o 30letého stopera zájem také Real Madrid. Spekulace ze Španělska hovoří o tom, že tento hráč plní přesně představy prezidenta Péreze. Juventus ale za Bonucciho požaduje 50 milionů liber a navíc se proslýchá, že ani sám hráč není o přestupu příliš přesvědčen. (zdroj: The Sun)

Rooney do Stoke?

Budoucnost Wayne Rooneyho na Old Trafford je zatím ve hvězdách a zdá se, že 31letý fotbalista Manchester United v létě opustí. Pod Mourinhem se mu nedostává herního vytížení a tak se předpokládalo, že se vydá na další štaci do Číny, Ameriky, nebo do Evertonu. V Anglii se ale začalo nově spekulovat o tom, že průměrné Stoke chystá nabídku ve výši 45 milionů liber. (zdroj: Sunday People)

United zainvestují do Perišiće

José Mourinho byl již v březnu sledovat chorvatského fotbalistu Ivana Perišiće z Interu Milán v dresu reprezentačního týmu. Křídelní útočník by se k United měl přidat již za pár týdnů a klub za něj hodlá utratit 36 milionů liber. Křídelní útočník se již měl dohodnout na čtyřletém kontraktu na 6 milionů liber ročně. (zdroj: Goal)

Walker na Guardiolově seznamu

Kyle Walker, pravý obránce Tottenhamu, je na nákupním seznamu Pepa Guardioly. Ten by chtěl zaplnit místo uvolněné po odchodech Zabalety, Clichyho, Navase a Sagny. Guardiola by za hráče zaplatil 40 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Liverpool obnovuje zájem o Götzeho

Vedení Liverpoolu má údajně v plánu znovu jednat o příchodu německého záložníka Maria Götzeho z Borussie Dortmund. Ovšem pouze v případě, že klub opustí hvězdný Philippe Coutinho, o nějž se zajímá především Barcelona. (zdroj: Hard Tackle)

United se vysmáli Barceloně

Záložník Manchesteru United Ander Herrera je na předních pozicích seznamu přání nového barcelonského kouče Ernesta Valverdeho. Nicméně manažer Rudých ďáblů José Mourinho se zájmu Katalánců od srdce zasmál a hodlá španělskému středopolaři nabídnout novou smlouvu. (zdroj: SkySports)

Arsenal krouží kolem Belottiho

Andrea Belotti letos v dresu Turína nastřílel výtečných 27 branek a o jeho služby se perou velké kluby. Mimo jiné Manchester United. Jenže podle britských médií jeho zájem není tak žhavý jako u Chelsea a především Arsenalu. Čerstvý vítěz FA Cupu si dělá velké naděje, ovšem cena hráče je příliš vysoká - 85 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Marseille zvyšuje nátlak na Koscielnyho

Olympique Marseille je celý dychtivý, aby získal do svých řad zkušeného 31letého zadáka Laurenta Koscielnyho z Arsenalu. Ten má na Emirates Stadium smlouvu ještě na další tři roky, nicméně celek z Ligue 1 nabízí Gunners velice zajímavých 30 milionů liber. (zdroj: Daily Star)

Inter má zájem o dvojici z Realu

Milánský Inter jako první v Itálii padl do rukou čínských investorů a tak nebude mít v létě příliš osekané obzory. A míří vysoko. Z Realu Madrid chce nejen stopera Pepeho, kterému končí smlouva, ale troufá si i získat Kolumbijce Jamese Rodrígueze. (zdroj: Sportitalia)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz