Ostatní - Přestupové spekulace: Ronaldo přemlouvá Jamese, United nabízí Griezmannovi královský plat, v Číně Costu nechtějí

cornero neviem jak casto sledujes oblaka, no pozri si kolko dostalo atletico golov a mozem ti povedat ze aj ked maju dobru obranu, je to z velkej casti aj zasluha prave oblaka ktory jednoducho chyta skvele, keby teraz mal real na vyber s dvojice de gea , oblak tak mne osobne by bolo uplne jedno koho vyberu ... mozno by som sa k de geovi klonil len preto ze je spaniel, Oblak je ale vyborny brankar, ako pise Karim, 24 rokov ... a ta vyska je myslim klasika, jasne su aj vyssi brankari no 186 je ok