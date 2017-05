Ostatní - Přestupové spekulace: Atlético znovu stojí o Costu, shledá se Mourinho s bývalým svěřencem?

© as.com - Diego Costa

Dnes 17:36 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Atlético opět ve hře o Costu

Atléticu Madrid se loni v létě nepodařilo získat svého bývalého hráče Diega Costu z Chelsea. Deník Telegraph píše, že se letos Colchoneros budou chtít o útočníka pokusit znovu. Velkou konkurencí je ale čínský klub Tianjin Quanjian, který hráči nabízí 25 milionů liber ročně a londýnskému celku 76 milionů liber. (zdroj: Telegraph)

Di María nyní spojován s Realem Madrid

Jestliže byl Di María nedávno zmiňován v souvislosti s možným přestupem do Barcelony, nyní je mnohem konkrétnější jeho návrat do Realu Madrid, klubu z kterého v roce 2014 přestupoval do Manchesteru United. Na Old Trafford ovšem vydržel pouze jednu sezónu. (zdroj: Don Balón)

United a Liverpool mají zálusk na Bakayoka

Člen kádru vítězného týmu francouzské Ligue 1 z Monaka Tiemoue Bakayoko je v hledáčku dvou klubů anglické Premier League - Manchesteru United a Liverpoolu. Oba kluby se chystají konkurovat Chelsea, která o 22letého fotbalistu rovněž projevuje zájem. Cena hráče by se měla pohybovat kolem 40 milionů liber. (zdroj: Daily Mail)

Koscielny do Francie?

Podle francouzských médií je stoper Arsenalu Laurent Koscielny v jednáních o možném přestupu do Olympique Marseille. Hráč, který letos nastoupil do 32 ligových zápasů, má na Emirates Stadium ještě tři roky smlouvu. (zdroj: Goal)

Barcelona a Real se poperou o mladíka Liverpoolu

První dva kluby letošního pořadí španělské ligy Real Madrid a Barcelona mají velký zájem o sedmnáctiletého teenagera z Liverpoolu Bena Woodburna. Barcelona hráče sleduje od chvíle, kdy se stal nejmladším střelcem historie Liverpoolu a nyní se přidal i Real poté, co ho doporučuje Gareth Bale. (zdroj: Don Balon)

Potká se znovu Matić s Mourinhem?

Manchester United pracuje na tom, aby se znovu spojily cesty záložníka Chelsea Nemanji Matiće a manažera Josého Mourinha. Portugalský kouč hledá schopného defenzivního záložníka a v jeho notesu se objevilo právě jméno srbského fotbalisty. Další možností je Eric Dier z Tottenhamu, nicméně Matić je považován za mnohem schůdnější variantu. (zdroj: Manchester Evening News)

Tottenham by rád znovu získal Sigurdssona

Tottenham připravuje 25 milionovou nabídku v librách pro Swansea za Gylfiho Sigurdssona. Ten odešel z White Hart Lane v roce 2014 a nyní by ho chtěl Mauricio Pochettino zpět. Vzdal tak snahu získat Rosse Barkleye z Evertonu, jehož si cení klub na 50 milionů liber. (zdroj: Daily Mail)

Zoumu chce Marseille

Chelsea příliš nepočítá s obráncem Kurtem Zoumou a v létě ho s největší pravděpodobností pošle na hostování. Velký zájem o 22letého fotbalistu, který v letošní sezóně odehrál pouhých devět ligových zápasů, projevuje Olympique Marseille. (zdroj: L‘Equipe)

Vincius již patří Realu Madridu

Real Madrid a brazilský klub Flamengo již uzavřeli dohodu o přestupu 16letého fotbalisty Vinciuse Juniora. Bílý balet za talentovaného borce zaplatí 45 milionů eur, nicméně zatím není jasné, odkdy bude v klubu působit. Je možné, že ještě půl, nebo dokonce celý rok stráví v Brazílii. (zdroj: AS)

Davinson Sánchez do Barcelony, Chelsea má smůlu

O 20letého kolumbijského obránce Davinsona Sáncheze měla Barcelona zájem již loni, ale hráč odmítl nastupovat za rezervní celek a raději si vybral působení v Ajaxu. Zde předváděl velmi dobré výkony a azulgranas o něj znovu stojí. Jenže kolem hráče se točí i Chelsea. Nicméně podle všeho by hráče měla získat Barcelona za 20 milionů eur. Marc Overmars už údajně cestoval do Španělska, aby zde jednal o podmínkách přestupu. (zdroj: Sport)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz