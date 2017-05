Ostatní - „Starý“ Modrić na laně miliardářů, Chelsea láká záložníky, Juve má zálusk na hráče Barcelony

© as.com - Luka Modrić

Dnes 15:29 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Arsenal chce Leminu

Vedení Arsenalu údajně připravuje 20 milionů liber za záložníka Juventusu Maria Leminu. Arsenal hledá fotbalistu, který by posílil jeho středovou řadu a přestup hráče, který byl připodobňován k Paulu Pogbovi, je velice nadějně rozjetý. Lemina ovšem od svého přestupu v roce 2015 z Marseille odehrál pouze 15 ligových zápasů v Serii A. (zdroj: Standard)

Bellerín pryč, Danilo do Arsenalu?

Arsenal Londýn je podle španělských zdrojů silně spojován s příchodem brazilského krajního beka Danila z Realu Madrid. Hráč, kterého kupoval Bílý balet za 30 milionů eur a v Madridu velkou díru do světa neudělal, by měl nahradit v kádru Héctora Bellerína, jenž míří do Barcelony. (zdroj: Don Balon)

De Gea prioritou Realu Madrid

V souvislosti s příchodem nového brankáře do Realu Madrid bylo zmiňováno mnoho jmen. Nicméně britský Daily Mail ujistil, že management Bílého baletu pracuje pouze na jediném gólmanovi a tím není nikdo jiný než David de Gea z Manchesteru United. Manažer Mourinho se ale nechal slyšet, že cestu zpět do Španělska brankáři nijak neusnadní. (zdroj. Daily Mail)

Modrić v hledáčku AC Milán

AC Milán má po příchodu nového majitele hodně peněz na utrácení a cíle na přestupovém trhu si neklade zrovna nízké. V hledáčku rossoneri uvízla i hvězda Realu Madrid, chorvatský záložník Luka Modrić. Vedení italského klubu se domnívá, že by Real mohl být svolný k jeho odchodu. Odůvodňuje to tím, že se madridský klub bude postupně zbavovat hráčů, kteří už překročili nejproduktivnější věk. Modrićovi je 31. (zdroj: Don Balon)

Zabaleta do West Hamu

Argentinský fotbalista Pablo Zabaleta je na nejlepší cestě vyměnit dres Manchesteru City za ten West Hamu. Pep Guardiola s 32letým bekem nepočítá do svých plánů. V klubu, do nějž přestupoval v roce 2008 a získal šest trofejí, mu navíc za pár dní končí smlouva. (zdroj: TYC Sports)

Chelsea předložila nabídku Verrattimu

Londýnská Chelsea je novým anglickým mistrem a před sezónou, v níž bude obhajovat titul, se chce řádně posílit. V minulých dnech měla direktiva Blues předložit nabídku Paris SG za italského záložníka Marca Verrattiho ve výši 55 milionů liber. Verratti by sice nerad opouštěl francouzskou metropoli, ovšem manažer Conte doufá, že se mu ho podaří přemluvit. (zdroj: The Sun)

United chtějí zpět Keaneho

Michael Keane se možná vrátí zpět do Manchesteru United. 24letý obránce byl Rudými ďábly prodán před dvěma roky do Burnley za pouhé 2 miliony liber, ovšem nyní by klub stál 25 milionů. (zdroj: BBC)

Rafinha zajímá Juventus

Rafinha si v letošní sezóně za Barcelonu moc nezahrál, na čemž mělo zčásti vinu i zranění. Nicméně jeho budoucnost mezi azulgranas nevypadá zrovna nejjasněji a v Itálii se začalo proslýchat, že o jeho osobu má zájem finalista letošního ročníku Ligy mistrů Juventus Turín. Podle deníku Corriere dello Sport Stará dáma nabízí 25 milionů eur. To je ale podle španělské strany hodně málo. (zdroj: Fichajes)

Kdo získá Nainggolana? United nebo Chelsea?

Belgický fotbalista Radja Nainggolan letos konečně definitivně opustí italskou ligu. V dresu AS Řím odehrál další výbornou sezónu a o jeho služby se ucházejí kluby z Premier League. Především Chelsea, která už loni neuspěla s nabídkou ve výši 34 milionů liber. Letos jí ale bude zdatně konkurovat Manchester United. Ten prý připravuje dokonce 50 milionů. Bude to stačit? (zdroj. The Sun)

AC Milán vyfoukl Kessieho konkurenci

Franck Kessie byl příjemným zjevením v letošním ročníku italské nejvyšší soutěže v dresu Atalanty Bergamo. Proto se o něj zajímaly Manchester United, Chelsea, AS Řím. Záložník prý odmítl nabídku na přestup do Anglie, za nějž by klub vyinkasoval 24 milionů liber a podepsal kontrakt v AC Milán, který mu pošle na účet přes dva miliony liber ročně po dobu následujících pěti let. (zdroj: Goal)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz