Ostatní - Nepropásněte ty nejlepší zápasy: Anglická a španělská liga se chýlí ke konci

Dnes 14:28 - Tento víkend se v nejvyšší anglické a španělské lize odehrálo 37. ligové kolo. Do konce soutěže už kromě několika dohrávek zbývá odehrát jediné kolo. V Anglii si páteční výhrou zajistila titul londýnská Chelsea. Ve Španělsku je boj o titul otevřený, Barcelona ovšem musí spoléhat na klopýtnutí Realu Madrid. Neméně zajímavé vyvrcholení čeká Sky Bet Championship, kde se týmy utkají v playoff o poslední postupové místo. Vše můžete sledovat na DIGI TV.

V Anglii je rozhodnuto, mistrovský titul slaví hráči Chelsea. Fanoušci londýnského klubu se dočkali opět po dvou letech. O triumfu rozhodla páteční hubená výhra na hřišti West Bromwiche Albion. Rozhodující branku vstřelil střídající útočník Batshuayi. Druhé místo patří Tottenhamu, který výhrou nad Manchesterem United završil velmi povedenou sezónu. Na domácí půdě zůstali „kohouti“ v této sezóně dokonce neporaženi.

Premier League na DIGI Sport:

Úterý 16. května v 21:00 - Manchester City - West Bromwich (DIGI Sport 1)

Úterý 16. května v 20:45 - Arsenal - Sunderland (DIGI Sport 2)

Středa 17. května v 20:45 - Southampton - Manchester United (DIGI Sport 1)

Čtvrtek 18. května v 20:45 - Leicester - Tottenham (DIGI Sport 1)

Neděle 21. května v 16:00 - Kompletní 38. kolo (DIGI Sport 1+3)



Nyní se pozornost upne především na tuhý boj o Ligu mistrů. O dvě zbývající postupová místa se stále perou tři velkokluby. Lepší výchozí pozici má Manchester City s Liverpoolem, ale Arsenal v posledních zápasech prokazuje výbornou formu. Bude však muset doufat v zaváhání svých soupeřů.



Manchester United z tohoto boje prohrou na hřišti Tottenhamu definitivně vypadl. Přesto lze v posledním ligovém kole očekávat velmi napínavý a zajímavý souboj: Arsenal bude hrát o naději s Evertonem, Liverpool hostí Middlesbrough a Manchester City hraje na hřišti Watfordu. Všechny zápasy závěrečného kola se hrají v neděli 21. května od 16 hodin.



Sestupujícími jsou definitivně Sunderland, Middlesbrough a po nedělní prohře na půdě Crystal Palace také Hull.



Postup do Premier League si po roce opět zajistil Newcastle United. Druhým jistě postupujícím je překvapení této sezóny Brighton, s českým záložníkem Jiřím Skalákem. O třetí postupové místo se utkají týmy na třetím až šestém místě tabulky v dodatečném playoff. Reading se v prvním kole utká s Fulhamem. Druhou dvojici tvoří Sheffield s Huddersfieldem. Vítězové se poté utkají 29. května ve Wembley o postup do Premier League. První zápasy skončily nerozhodně.



Jako určitý předkrm si mohou fanoušci v sobotu užít vyvrcholení play-off o postup do Sky Bet Championshipu, rovněž ve Wembley, v němž se od 16 hodin utkají Bradford City s Millwallem.

La Liga: boj o titul až do konce

Ve Španělsku je situace rozdílná. Barcelona s Realem Madrid mají stále stejný počet bodů. Nicméně esa v rukávu drží jednoznačně madridský klub. Oproti svému velkému rivalovi má k dobru zápas s Celtou Vigo. Tým z Madridu má tedy vše ve svých rukách. Pokud „bílý balet“ ustojí tlak, může se radovat z mistrovského titulu po dlouhých pěti letech. Barcelona má na druhou stranu výhodu ve vzájemných zápasech, tudíž v případě rovnosti bodů po posledním ligovém kole by titul putoval na Nou Camp.

La Liga na DIGI Sport

Středa 17. května v 21:00 - Celta Vigo - Real Madrid (DIGI Sport 3)

Pátek 19. května v 20:45 - Granada - Espanyol (DIGI Sport 3)

Sobota 20. května v 17:00 - Leganés - Alavés (DIGI Sport 2)

Sobota 20. května v 17:00 - Sporting Gijón - Real Betis (DIGI Sport 3)

Neděle 21. května v 20:00 - Barcelona - Eibar (DIGI Sport 1)

Neděle 21. května v 20:00 - Málaga - Real Madrid (DIGI Sport 3)



Příčky zajišťující Ligu mistrů si bez problémů udrželi další dva španělské velkokluby Atlético Madrid se Sevillou. Boj o Evropskou ligu svedou ještě Villareal, Athletic Bilbao a Real Sociedad, i zde se rozhodne až v posledním ligovém kole. Nejtěžší los z této trojice má Athletic Bilbao, který čeká na souboj s Atléticem Madrid. Na opačné straně tabulky je již rozhodnuto, zachránit se v této sezóně nepodařilo Osasuně, Granadě a Gijonu. Také závěrečná kola španělské La Ligy a zejména napínavý boj o titul můžete sledovat na obrazovkách Nové DIGI TV či internetové televize DIGI2GO.

