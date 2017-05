Ostatní - Přestupové spekulace: Bale novým přestupovým rekordmanem? Barcelona už řeší financování u Coutinha, Chelsea zase u Lukaka

© as.com - Gareth Bale

Dnes 15:41 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Barcelona už promýšlí snížení částky Coutinha

Vedení Barcelony je posedlé angažováním Brazilce Coutinha z Liverpoolu. Byť se sám hráč vyjádřil v tom smyslu, že o žádných kontaktech neví, azulgranas již přemýšlí, jak snížit přestupovou částku, která by se mohla vyšplhat až k hranici 90 milionů eur. Jednou z možností je nabídnout manažerovi Kloppovi záložníka Rafinhu, jehož budoucnost na Camp Nou nevypadá zrovna růžově. (zdroj: Don Balon)

Donnarumma míří do Anglie. Jen za 20 milionů

Podle deníku The Sun jsou kluby z Manchesteru v pozoru. Jak City, tak United mají zájem o italského gólmana AC Milán Gianluigiho Donnarummu. 18letý gólman prý oznámil svým blízkým, že letos v létě zamíří do Anglie. Hráči, kterému v Miláně za rok končí smlouva, jsou prý Citizens ochotni zaplatit 70.000 liber týdně a získat ho za pouhých 20 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Barcelona jde po Alonsovi

Barcelona by ráda získala z londýnské Chelsea Španěla Marcose Alonsa. Tento „nový Abidal“, jak se mu přezdívá, neboť by mohl hrát jak na levé straně obrany, tak i na stoperu, přišel na Stamford Bridge teprve loni za 27 milionů eur. Kolik by museli blaugranas vysolit nyní? (zdroj: Mundo Deportivo)

Real chce prodat Balea

Real Madrid měl informovat direktivu Manchesteru United o tom, že chce prodat Garetha Balea. Ovšem Velšan San Bernabéu neopustí jen tak za hubičku. Jeho agent Barnett informoval, že se přestup uskuteční pouze za částku, jež bude představovat nový rekord - nabídka nesmí být nižší než 120 milionů eur. (zdroj: Mundo Deportivo)

Bude Arsenal souhlasit s výměnou?

Nejen pro Liverpool má Barcelona připravenu hráčskou výměnu s cílem snížit co nejvíc to půjde přestupovou částku. Jak známo direktivu katalánského klubu velice láká přivést zpátky na Camp Nou jejího odchovance Héctora Bellerína z Arsenalu. Ten ale podepsal nový kontrakt a jeho přestupová částka bude proto příliš vysoká. Z toho důvodu Barca plánuje nabídnout Gunners záložníka Ardu Turana a mladého Marca Cucurellu. (zdroj: Don Balon)

Chelsea může použít Batshuayie jako protihodnotu

Londýnská Chelsea chce v létě získat z Evertonu produktivního útočníka Romela Lukaka. 24letý belgický útočník nastřílel během své kariéry přes 150 gólů je téměř jisté, že by jeho angažmá na Stamford Bridge skončilo mnohem větším úspěchem než v jeho první londýnské etapě. Chelsea se ale nezamlouvá vysoká cena, kterou za něj požaduje Everton a proto navrhuje poslat opačným směrem Michyho Batshuayie, který letos nasbíral pouhých 588 zápasových minut. (zdroj: Telegraph)

Navas se dohodl s klubem na konci smlouvy

Gólman Realu Madrid Keylor Navas zřejmě za pár dní skončí v klubu. Podle spekulací ve španělských novinách se měl s prezidentem Pérezem domluvit na ukončení smlouvy s tím, že mu klub vyplatí zbývající tři roky kontraktu. Kostaričan si tak může hledat nové angažmá. (zdroj: Express)

Willian do United nejde

Brazilský záložník Willian byl spojován s možným přestupem z Chelsea do Manchesteru United. Mezi Blues se mu nedostávalo příliš herního prostoru a tak novináři rozvířili spekulace, podle nichž si ho měl do klubu přetáhnout José Mourinho, jenž ho koupil v roce 2013 do Chelsea. „Moje budoucnost je v Chelsea. Mám tu smlouvu do roku 2020 a jsem tu šťastný,“ uvedl hráč. (zdroj: The Sun)

Wenger touží po dvou hráčích

S odchodem manažera Arseneho Wengera z Arsenalu to nebude zas tak žhavé a francouzský stratég už chystá posily pro příští sezónu. Mezi nimi jsou i dva hráči z Premier League. Riyad Mahrez z Leicesteru a Ben Gibson z Middlesbrough. Za křídelního hráče a zadáka je Wenger ochoten uvolnit 55 milionů liber. (zdroj: Daily Express)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz