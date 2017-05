Ostatní - Přestupové spekulace: Pepe na seznamu PSG, Di María k azulgranas, nový kontrakt pro Conteho?

© as.com - Ángel di María

0 Líbilo se

Dnes 13:45 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Arsenal se zajímá o Lemara

Arsene Wenger plánuje získat během letošního léta levého křídelního útočníka Monaka Thomase Lemara. 21letý Francouz by ideálně zapadal do manažerovy koncepce a podle všeho by za něj měli Gunners utratit zhruba 25 milionů liber. (zdroj: Daily Star)

Manchester City zvažuje nabídku Valdesovi

Španělský brankář Víctor Valdes v létě zcela jistě opustí řady sestupujícího Middlesbrough a není vyloučeno, že se od příští sezóny znovu obnoví jeho spolupráce s Pepem Guardiolou. Po ním totiž Valdes prožil v Barceloně nejúspěšnější okamžiky své kariéry a Guardiola bude hledat nového gólmana, poté, co ho nepřesvědčili Hart s Bravem. (zdroj: ESPN)

Citizens budou konkurovat United v boji o Semeda

Podle portugalský zdrojů má Manchester City velký zájem o pravého obránce Benficy Lisabon Nelsona Semeda. O 23letého hráče, který má v klubu kontrakt do roku 2021, se ale hodně zajímá také městský rival United, Barcelona či Bayern Mnichov. (zdroj: O Jogo)

United touží po Dierovi

Ačkoliv středopolař Eric Dier v září podepsal s Tottenhamem novou smlouvu do roku 2021, podle níž si přijde na 50.000 liber týdně, možná na White Hart Lane dlouho nezůstane. Vedení Manchesteru United má totiž údajně připravenou nabídku ve výši 40 milionů liber, která by měla přesvědčit nejen klubové vedení, ale zviklat i hráče. (zdroj: Mirror)

Chelsea si pojistí Conteho

Minule jsme tady psali o tom, že Antonio Conte by mohl příští sezónu trénovat Barcelonu. A nejen to, o italského kouče měl zájem i Inter Milán. Se zájmem těchto klubů chce vedení Blues rezolutně zamést, když nabízí Contemu kontrakt na 10 milionů liber ročně a rovněž slibuje, že se bude snažit získat Alexise, Lukaka a Van Dijka. (zdroj: Mirror)

Zvolí Mahrez Barcelonu? A ona jeho?

Křídelní útočník Leicesteru City Riyad Mahrez chce klub opustit. Loni po mistrovské sezóně zůstal v týmu, ovšem má dojem, že by ho nyní měl nechat klub jít. Loni mu prý vedení slíbilo, že bude jednat o jeho přestupu. Mahrez by rád přestoupil do Barcelony, která zkoumá možnosti jeho příchodu. (zdroj: Telegraph)

Také Di María v hledáčku azulgranas

Ovšem Mahrez není jediným křídlem, jež mají v hledáčku na Camp Nou. Španělská média hlasitě mluví o tom, že by do klubu mohl přestoupit Ángel di María. Ten dobře zná španělskou ligu z působení v Realu Madrid. (zdroj: Mundo Deportivo)

Pepe na seznamu Paris SG

Portugalskému stoperovi Pepemu končí v Realu Madrid smlouva a na její prodloužení to zatím nevypadá a na zajímavé zboží za nulovou cenu dostalo chuť hned několik zájemců. Nadějně nyní vypadá přestup hráče do Paris SG. Již dříve Pepe odmítl zájem z čínské ligy. (zdroj: The Sun)

United sledují Reuse

O Marca Reuse je stále zájem mezi předními evropskými velkokluby a je pravděpodobné, že se letos v létě bude stěhovat z dortmundského Signal Iduna Parku. Ačkoliv o německého reprezentanta projevoval interes Diego Simeone z Atlética Madrid, mnohem větší šance se přisuzují Manchesteru United. V jeho kádru by mohl nahradit Wayne Rooneyho. (zdroj: Don Balon)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz