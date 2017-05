Ostatní - Přestupové spekulace: Mourinho chce Agüera, získá Barcelona Conteho?

© as.com - Sergio Agüero

Dnes 09:01 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Mourinho se zajímá o Agüera

Manažer Manchesteru United má prý velký zájem o Sergia Agüera z Manchesteru City, který by mohl v kádru nahradit Zlatana Ibrahimoviće, jenž klub po sezóně pravděpodobně opustí. Ačkoliv portugalský stratég tuší, že Citizens nebudou k obchodu svolni, sází na to, že by mohl vylepšit argentinskému útočníkovi kontrakt. (zdroj: The Sun)

Real Madrid trumfuje nad Barcelonou v souboji o Brazilce

Real Madrid údajně vyhrál přetahovanou s věčným konkurentem z Barcelony o útočníka Flamenga Vinciuse Jr. Podle Globoesporte nabídli Katalánci brazilskému klubu jen 25 milionů eur, zatímco Bílý balet se vytasil s částkou mnohem zajímavější - 45 milionů eur. (zdroj: Goal)

Arsenal projevil interes o Bellottiho

Také Arsenal se přidal k zájemcům o italského útočníka FC Turín Andreu Belottiho, který vede tabulku střelců italské Serie A s 25 brankami. Už dříve o tohoto 23letého forvarda projevily zájem Manchester United a Chelsea. Výkupní klauzule hráče ze smlouvy, která má platnost do roku 2021, činí 80 milionů liber. (zdroj: Express)

Bayern připravuje nabídku na Alexise

Podle britského listu The Telegraph chystá vedení čerstvého bundesligového šampiona Bayernu Mnichov nabídku na přestup Alexise Sáncheze z Arsenalu. Za chilského útočníka prý hodlá utratit 55 milionů liber. (zdroj: The Telegraph)

Conte v létě do Barcelony?

V Anglii se hodně nahlas mluví o tom, že by Barcelona mohla v létě překvapivě sáhnout po Antoniu Contem při hledání nového trenéra, který by nahradil odcházejícího Luise Enriqueho. Italského manažera by na Stamford Bridge měl vystřídat ruský kouč Leonid Sluckij, který je volný po vyhazovu z CSKA Moskva. (zdroj: Sunday Express)

Los Blancos přemýšlí nad Mangalou

Eliaquim Mangala strávil letošní sezónu na hostování z Manchesteru City ve Valencii a počínal si celkem úspěšně. Nicméně klub z Mestally nemá zájem investovat 18 milionů liber do přestupové opce a zde se nabízí šance pro Real Madrid, který by hráče přivítal jako vhodnou posilu pro nadcházející sezónu. (zdroj: Daily Star)

Bale otevřen přestupu do třech klubů

Gareth Bale prý oznámil svým zástupcům, že by mohl přestoupit do tří evropských velkoklubů v případě, že by musel opustit řady Realu Madrid. Velšský reprezentant je otevřen přestupu do Chelsea, Paris SG nebo Bayernu Mnichov. (zdroj: Don Balon)

Mendes přijede do Barcelony jednat o posile

Proslulý portugalský agent Jorge Mendes má v úmyslu přicestovat do Barcelony, aby zde s vedením klubu projednal přestup svého svěřence Bernarda Silvy z Monaka. Hráč, který dal v letošní sezóně 10 gólů a 12 asistencí, projevuje zájem jít do Španělska. Raději než do Anglie, kde o něj stojí Manchester United a Chelsea. Ovšem cena hráče je hodně vysoká - 80 milionů eur. (zdroj: Daily Star)

Liverpool chce získat Graye

Liverpool se intenzivně zajímá o křídelníka mistrovského Leicesteru Demaraie Graye. Útočník Foxes je hodně frustrovaný tím, že nedostává herní prostor, když letos odehrál pouze dva celé zápasy. Kolem Graye se ale netočí jen Reds, zájem má i Tottenham s Evertonem a podle informací by mohl být na prodej za 22 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Jan Preisler