Ostatní - Nabídky na Benzemu, Diega Costu a Cavaniho se nezdařily. I přesto chce čínský Tianjin útočnou hvězdu světové extratřídy

Dnes 14:20 - Čínské peníze už několik velkých ryb zlákaly. Ovšem to neznamená, že by byly kluby ze Super League spokojené, dále jsou nenasytné. Tianjin Quanjian, který jako manažer vede Fabio Cannavaro, už se poptával na Karima Benzemu, Edinsona Cavaniho a především na Diega Costu. Zatím u nich neuspěl. To jej ale neodrazuje. Stále chce do svého kádru získat někoho z těch největších hvězd.

Budeme klidně o takové hráče bojovat s Realem Madrid a Bayernem Mnichov. Nechalo se slyšet vedení čínského Tianjinu Quanjian. Ten v roce 2016 postoupil do nejvyšší čínské soutěže. Letos v lednu, před startem nového ročníku, se snažil ulovit do svých řad nějakou velkou útočnou hvězdu první velikosti.

Sondovali situaci okolo Karima Benzemy, Diega Costy a Edinsona Cavaniho. Všechny oslovili s nabídkou, ale ani jednoho nezískali. Nicméně svou snahu nevzdávají, což potvrdil i Shu Yuhui, předseda klubu.

„Pokud jde o mne, jsem si jistý, že náš klub se bude ze všech sil snažit koupit velmi silného zahraničního útočníka a kvalitního místního obránce.“

„Zisk čínského obránce už jsme dotáhli k dohodě, ale ještě nemohu prozradit jméno, a to v souladu s příslušnými ustanoveními.“

„Pokud jde o příchody ze zahraničí, tak byly osloveny tři hvězdy, jednu z nich vybereme a koupíme.“

„Zástupci našeho klubu pracují na dohodě. A naprosto ctím slib, kterým jsem dal našim fanouškům, že nový útočník bude bezpochyby hráčem světové úrovně.“

Tým Fabia Cannavara si v premiérové sezóně vede celkem dobře. Z úvodních 7 kol prohrál jen jednou a je na devátém místě. V posledních třech zápasech si připsal tři remízy s týmy Shanghai SIPG, Beijing Guoan a Jiangsu Suning. Co na to Yuhui?

„Jako tým, který postoupil, to máme těžké. Hlavně proti takovým velkým protivníkům. Ale očekávali jsme víc. Kdybychom měli v sestavě silného zahraničního útočníka? Mohli jsme všechna tyto tři utkání vyhrát.“

