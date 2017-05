Ostatní - Přestupové spekulace: Přestup Lukaka na spadnutí, United věří v příchod hráče PSG

© as.com - Romelu Lukaku

Dnes 13:00 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Mascherano se svěřil Messimu

Javier Mascherano, který uplynulý týden vstřelil svůj první gól v dresu Barcelony, se svěřil svému krajanovi Messimu, jemuž potvrdil, že klub v létě opustí. Jeho plat ve výši 3 milionů eur je pro klub příliš velkou zátěží za hráče, který vysedává často na lavičce. Zájem prý mají Juventus a PSG. (zdroj: Diario GOL)

Přestup Lukaka na spadnutí?

To, že má Chelsea velký zájem získat zpět svého někdejšího útočník Romelua Luakua, který momentálně působí v Evertonu, není žádná novina. Nicméně po včerejším vzájemném zápase byl k vidění rozhovor mezi samotným hráčem a Michaelem Emenalem, který má na starosti přestupy. Chelsea prý zaplatí 70 milionů liber. (zdroj: Metro)

Alba odcházet nechce

Levý obránce Jordi Alba byl spojován s přestupem do Manchesteru United, neboť nebyl spokojený s herním vytížením, které u něj v letošní sezóně pokleslo. Nicméně jak sám uvedl, nad odchodem z Barcelony nepřemýšlí. „Jasně, že chci hrát víc. Ale mým snem bylo vždycky hrát za Barcelonu dlouhou dobu,“ řekl obránce. (zdroj: Express)

Pracuje se na výměně na trase Madrid - Manchester

Nedávno bylo oznámeno, že je Real Madrid údajně dohodnutý s Manchesterem United na prodeji Jamese Rodrígueze. Jenže opačným směrem má putovat gólman David de Gea a tak možná dojde na klasickou výměnu hráčů. Otázkou ale zůstává cena hráčů. Například za Jamese chce Bílý balet 50 milionů liber, zatímco Angličané nabízí jen 33. (zdroj: Express)

Zájem o Moratu projevuje Tottenham

Útočník Realu Madrid Álvaro Morata zřejmě v létě španělskou metropoli opustí a vyrazí směr Premier League. Zde má o něj největší zájem Chelsea, která si ho cení na 55 milionů liber, nicméně naposledy se se zájmem ozval také Tottenham, jenž bojuje o ligový titul. (zdroj: AS)

Arsenal v jednání s Van Dijkem

Arsenal je momentálně údajně nejlépe postaven v souboji o obránce Southamptonu Virgila van Dijka. Podle britských zdrojů už začal jednat s agentem 25letého fotbalisty Henk-Maarten Chinem. O hráče, jehož cena se pohybuje kolem 50 milionů liber, ale mají zájem i Manchester City, Chelsea, Everton a Liverpool. (zdroj: The Sun)

Chelsea má náskok v jednání s Bakayokem

O záložníka Monaka Tiemoueho Bakayoka měl zájem především Manchester United. Nicméně momentálně prý vede závod o koupi tohoto středopolaře Chelsea. Blues jsou za tohoto hráče, který by mohl dělat parťáka Kantému, ochotni zaplatit 40 milionů liber. (zdroj: Metro)

Manchester United věří v přestup Marquinhose

Vedení Manchesteru United je přesvědčeno, že se mu podaří získat letos v létě stopera Paris SG Brazilce Marquinhose. Hráče, o nějž již dříve projevovaly zájem Real Madrid nebo Barcelona, by měl klub z Old Trafford koupit za zhruba 50 milionů liber. (zdroj. Mirror)

Pošle Guardiola Iheanacha do Dortmundu za Aubameyanga?

Pep Guardiola z Manchesteru City chce pro příští sezónu získat forvarda Dortmundu Pierra-Emericka Aubameyanga. Opačným směrem by mohl putovat jako finanční kompenzace 20letý útočník City Nigerijec Kelechi Iheanacho. (zdroj: Talk Sport)

Skončí Schmeichel v United nebo City?

Brankář Leicesteru City Kasper Schmeichel se objevuje v hledáčku obou klubů z Manchesteru. City v něm vidí možnou náhradu za Joea Harta, jehož budoucnost na Etihad Stadium vypadá černě a mohl by putovat výměnou právě do kádru vítěze Premier League. United v něm zase spatřují potencionální náhradu za De Geu, jenž zřejmě přestoupí do Realu Madrid. (zdroj: The Sun)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz