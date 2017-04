Ostatní - Přestupové spekulace: Neymar věří Manchesteru United, James má dohodu o přestupu, Hazard chce do Realu

© youtube.com - Neymar Jr

Dnes 14:01 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Atlético konkuruje Arsenalu v boji o Ardu

Turecký záložník Arda Turan zřejmě v létě opustí barcelonský Camp Nou. Do sestavy se dostává sporadicky a velký zájem o něj znovu projevuje londýnský Arsenal, který má v plánu ho získat za 25 milionů liber. Nicméně do hry naposledy vstoupilo nečekaně i Atlético Madrid, které by chtělo získat zpět hráče, jenž už v dresu rojiblancos působil. (zdroj: AS)

Barcelona má Bellerína jako prioritu

Vedení Barcelony potřebuje na pozici pravého beka získat nového hráče a mezi hlavní kandidáty stále patří Héctor Bellerín z Arsenaulu. Jenže hráč, který podepsal na Emirates Stadium nový kontakt do roku 2023, bude podle deníku Metro stát minimálně 34 milionů liber a hráč samotný neprojevil nijak zvlášť velký zájem vracet se do Španělska. (zdroj: The Times)

Hazrad chce jít do Realu

Belgický záložník londýnské Chelsea Eden Hazard podle Sport/Voetbalmagazine uvedl, že chce jít po skončení sezóny do madridského Realu. „V plánu mám teď vyhrát s Chelsea titul a stát se nejlepším hráčem Premier League. Pak chci přestoupit do Realu Madrid a získat Zlatý míč. Kariéru chci dokončit v PSG, přesně po mých 30. narozeninách,“ řekl Hazard. (zdroj: Mirror)

Barcelona vyhrála souboj s Realem

Barcelona by měla brzy uzavřít přestup krajního beka Thea Hernándeze z Atlética Madrid. O něj se zajímal také konkurenční Real Madrid. Nicméně devatenáctiletý hráč se rozhodl pro přestup mezi azulgranas. Výkupní klauzule hráče činí 24 milionů eur. (zdroj: Metro)

Neymar věří, že United se ho chystají koupit

Podle informací britského bulváru hvězda Barcelony Neymar věří, že Manchester United připravují letní přestup, kdy za něj zaplatí výkupní klauzuli ve výši 200 milionů eur, jako náhradu za odcházejícího Zlatana Ibrahimoviće. Nicméně manažer Mourinho před nedávnem prohlásil tuto variantu za nesmyslnou. (zdroj: Daily Record)

United o kus blíž přestupu Oblaka

Manchester United je prý zas o kus blíž získání slovinského brankáře Atlética Madrid Jana Oblaka. Jednička Colchoneros má výkupní klauzuli ze smlouvy 85 milionů liber, nicméně dá se předpokládat, že se obě strany dohodnou na nižší částce. Oblak by se měl stát náhradou za De geu, který by měl zamířit do Realu Madrid. (zdroj: AS)

Míří Marchisio na Stamford Bridge?

Manažer Chelsea Antonio Conte měl v úmyslu přivést do kádru záložníka Juventusus Claudia Marchisia, nicméně s první nabídkou ve výši 17 milionů liber u vedení Staré dámy neuspěl. Podle tvrzení The Sun nepustí Juventus hráče za méně než 25 milionů liber. Conte se ale nevzdává a o hráče bude tvrdě bojovat. (zdroj: Daily Star)

Navas do Sevilly?

Španělskému záložníkovi Jesusi Navasovi končí letos v Manchesteru City smlouva a nová mu zatím nebyla nabídnuta. Prezident Sevilly José Castro oznámil, že celek bojující o třetí příčku v Primera División by hráče rád získal zpět. „Zatím jsme nezahájili jednání, ale kontakty proběhly,“ řekl Castro. (zdroj. Daily Star)

James má ústní dohodu s Manchesterem United

Podle zpráv ze Španělska má James Rodríguez, respektive jeho agent Jorge Mendes, ústní dohodu s Manchesterem United o tom, že jeho klient v létě přestoupí na Old Trafford. Jeho žena Daniela Ospina prý dokonce v Londýně a Manchesteru shání nové bydlení. (zdroj. The Sun)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz