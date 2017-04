Ostatní - Přestupové spekulace: Mourinho volal do Realu, Conte chce utratit za dva hráče přes 100 milionů, Bayern zkontaktoval Arsenal

© as.com - José Mourinho

Dnes 16:49 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Mourinho volal Realu kvůli Moratovi

Manchester United už se připravuje na život „po Ibrahimovićovi“. Švédskému útočníkovi letos v létě vyprší smlouva a z bulváru se proslýchá, že by měl odejít do americké MLS. Manažer Mourinho by proto rád využil kontakty, které má v Realu Madrid a díky nim přivést nevyužitého útočníka Álvara Moratu, který v nedělním El Clásicu neodehrál ani minutu. (zdroj: The Sun)

Bayern stupňuje zájem o Alexise

Budoucnost útočníka Alexise Sáncheze v Arsenalu zatím není vůbec jistá. Momentálně je chilský fotbalista předmětem zájmu Bayernu Mnichov, který z něj udělal letní přestupový cíl číslo jedna. Deník Mirror dokonce uvádí, že klub, který vypadl ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Realem, by za jeho služby klidně nabídl 70 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Barcelona se zaměřila na Eriksena

Barcelona už shání hráče pro novou sezónu. Ačkoliv ještě není znám trenér, který tým povede, klubová generalita již tipuje možné posily. Mezi nimi je i záložník Tottenhamu dánský reprezentant Christian Eriksen. Ten má ale v Londýně smlouvu do roku 2020 a Hotspur nejsou ochotni naslouchat nabídkám. (zdroj: Mirror)

Nový bek pro azulgranas?

Ačkoliv se o krajního beka PSG Serge Auriera zajímal Manchester United a Arsenal, nakonec to vypadá, že se 24letý obránce, který je v Paříži údajně nespokojený, přesune do Barcelony, s nímž prý jedná. Katalánci by Auriera mohli získat za 17 milionů liber. (zdroj: Team Talk)

Manchester kontaktoval Griezmanna

Zástupce útočníka Atlética Madrid Antoineho Griezmanna Eric Olhats potvrdil, že vedení Manchesteru United učinilo nabídku na přestup. „Existuje ale výkupní klauzule, která činí 100 milionů eur. Jsme ve fázi, kdy zjišťujeme, které kluby mají skutečný zájem,“ uvedl Olhats. (zdroj: Daily Mail)

Conte chce za dva hráče utratit 120 milionů

Antonio Conte už spřádá plány na posílení mužstva s výhledem na příští sezónu. Podle britských médií si dal za cíl získat dva hráče a neváhá za to utratit nekřesťanské peníze. Prvním z nich je útočník Evertonu Romelu Lukaku a druhým obránce Southamptonu Virgil van Dijk. Conte zainvestuje klidně i 120 milionů liber. (zdroj: The Hard Tackle)

Přijde Belotti na Old Trafford?

Nejen v Griezmannovi našla direktiva Rudých ďáblů zalíbení. V agendě klubových skautů uvízl také 23letý produktivní forvard FC Turín Andrea Belotti. Za něj chce ale italský klub plnou hodnotu výkupní klauzule, která činí nemalých 84 milionů liber. (zdroj: Mirror)

City chtějí předběhnout rivala a získat obránce Monaka

Pep Guardiola z Manchesteru City má prý v plánu přebrat městskému rivalovi United obránce Monaka Benjamina Mendyho. Hráč, který má v klubu z monackého knížectví kontrakt do roku 2021 je podle Transfermarktu ceněn aktuálně na 9 milionů eur, ovšem Monako ho za méně jak 25 milionů určitě neprodá. (zdroj: Daily Star)

Juventus a City nejvážnějšími kandidáty na zisk portugalské hvězdy

Podle zpráv z Portugalska mají o záložníka Sportingu Lisabon Williama Carvalha velký zájem v Juventusu, ale především v Manchesteru City. Nicméně prezident Sportingu ho neprodá určitě lacino, když nedávno prohlásil, že 30 milionů eur stojí jen jedna jeho kopačka...a to ještě bez tkaniček. (zdroj: A Bola)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz