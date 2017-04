Ostatní - Bývalý reprezentant Rajtoral spáchal v Turecku sebevraždu

© fcviktoria.cz - František Rajtoral

Včera 22:48 - Bývalý fotbalový reprezentant František Rajtoral spáchal sebevraždu. Jednatřicetiletý obránce, který naposledy působil v Gaziantepsporu, se oběsil ve svém domě v Turecku. Informaci tureckých médií potvrdil Rajtoralův bývalý zaměstnavatel Viktoria Plzeň.

"Nepřišel na trénink, tak jsme jeli k němu domů. Dveře byly zamčené, ale v oknech se svítilo. Policie nám řekla, co se stalo. Je mi to hrozně líto, byl to usměvavý chlapec," citoval šéfa Gaziantepsporu Ibrahima Kizila turecký web fanatik.com.

Rajtoral přišel do Gaziantepsporu společně s Danielem Kolářem loni v srpnu z Plzně, kde strávil nejúspěšnější část kariéry. Dres Viktorie oblékal od roku 2009 s výjimkou půlročního hostování na jaře 2014 v Hannoveru.

Podílel se na zisku čtyř plzeňských mistrovských titulů a dvakrát si zahrál základní skupinu Ligy mistrů. "Franto, budeš nám chybět. Celá viktoriánská rodina truchlí, fotbal jde zcela stranou..." napsala Plzeň na twitteru.

Před Viktorií hrál Rajtoral českou nejvyšší soutěž za Příbram a Ostravu a během angažmá v Baníku trpěl únavovým syndromem. Českou republiku reprezentoval ve 14 utkáních, zúčastnil se mistrovství Evropy v roce 2012.

Redakce / ČTK