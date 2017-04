Ostatní - Přestupové spekulace: Dojde na pikantní přestup Terryho? United a Barcelona se přetahují o útočnou posilu

© as.com - John Terry

Dnes 18:20 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Real dá za De Geu 70 milionů a když to bude málo...

Prezident Realu Madrid Florentino Pérez plánuje poslední útok na brankáře De Geu. Manchesteru United nabízí 70 milionů eur a pokud se tato nabídka na Old Trafford nebude líbit, pokusí se Bílý balet získat Thibauta Courtoise z Chelsea. (zdroj: The Sun)

Liverpool byl odmítnut s nabídkou za Asensia

Marco Asensio, ofenzivní fotbalista madridského Realu, má po posledních zápasech na stole mnoho nabídek od evropských klubů. Tu nejvýznamnější asi od Liverpoolu. Rozhlasová stanice El Partidazo de Cope potvrdila, že anglický klub nabízel hned 50 milionů eur. Ovšem marně. (zdroj: AS)

Arda Turan opustí Camp Nou

Barcelona chystá v létě výraznou obměnu kádru a jedním z hráčů, který by katalánskou metropoli měl opustit, je i záložník Arda Turan. Za něj prý Arsenal nabízí 25 milionů liber a generalita azulgranas na tuto nabídku asi kývne. (zdroj: Bleacherreport)

Klíčovou přestupovým cílem Barcelony Dembelé

Ousmané Dembelé září v dresu Borussie Dortmund, do týmu by ho proto chtěla i Barcelona, která podle španělských médií má tohoto hráče mezi top fotbalisty, které by ráda přivedla do svého projektu. Konkurencí bude ale i Manchester United, jenž by ho rád koupil za odcházejícího Zlatana Ibrahimoviće. Podle The Sun ale bude cena hráče minimálně 50 milionů liber. (zdroj: Mundo Deportivo)

Alaba prý raději půjde do Barcelony než Realu

Vedoucí celek španělské ligy Real Madrid údajně pošilhává po Davidu Alabovi z Bayernu, s nímž by chtě vyztužit levý kraj obrany a vytvořit konkurenci Marcelovi. Jenže podle slov vedení německého klubu není hráč momentálně na prodej a pokud by k němu snad přeci jen došlo, Alaba by preferoval přestup do Barcelony, která se o něj rovněž zajímá. (zdroj: Express)

Klopp Harta nechce

Joe Hart se po ročním hostování v Turíně vrátí na Etihad Stadium a předpokládá se, že zamíří do jiného klubu Premier League, který si bude moci jeho angažování dovolit. Spojován byl především s přestupem do Liverpoolu. Ovšem manažer klubu Jürgen Klopp jeho příchod na Anfield Road vyloučil. (zdroj: Daily Post)

Kdo získá Perišiće?

Kdo letos získá Ivana Perišiće? O chorvatského záložníka Interu Milán je velký zájem v anglické Premier League a zdá se, že v Itálii už příští rok působit nebude. Zájem o 28letého fotbalistu mají především Manchester United, Arsenal a Chelsea. Za kolik by se dal Perišić získat? Spekuluje se, že přibližně za 33 milionů liber. (zdroj: Football Talks)

United letos Diera nezískají

Podle serveru SkySports nemají v Tottenhamu sebemenší touhu prodávat svého 23letého záložníka Erica Diera. A to ani přesto, že Manchester United má údajně připraveno 40 milionů liber na jeho přestup. (zdroj: Daily Star)

Půjde Terry po sezóně do Arsenalu?

V Anglii prudce poklesly kurzy na to, jestli by se mohl stále ještě hráč Chelsea po sezóně přesunout ke konkurenčnímu Arsenalu. Z původní hodnoty 33:1 na aktuálních 5:1. „Terry bydlí v okolí Londýna a Arsenal zoufale potřebuje defenzivní kvalitu a vůdčí typ. Takže je snadné si představit, že by k takovému přestupu mohlo dojít,“ řekl mluvčí kanceláře William Hill. Terrymu skončí po sezóně smlouva a bude volný. (zdroj: Daily Star)

