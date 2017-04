Ostatní - Přestupové spekulace: Dybala rozesmutnil své nápadníky, Arsenal s United budou masivně utrácet

© as.com - Paulo Dybala

Dnes 14:55 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Dybala prodloužil smlouvu

Útočník Juventusu Turín Paulo Dybala je středem zájmu hned několika předních klubů - Realu, Barcelony a Manchesteru United. Nicméně získat hráče, který na sebe opět výrazně upozornil při úterní výhře Juventusu nad Barcelonou, nebude nikterak jednoduché. Argentinský fotbalista totiž podepsal novou smlouvu do roku 2022. (zdroj. Goal)

Sessegnon nechce do velkoklubu

Nadějný 16letý fotbalista Fulhamu Ryan Sessegnon je středem zájmu předních anglických klubů. O jeho podpis stojí Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham či Arsenal. Jenže mladík se rozhodl pokračovat na Craven Cottage, když podepsal první profesionální kontrakt svojí kariéry. (zdroj: The Sun)

Turín chce Harta na další sezónu na hostování

Brankář Joe Hart musel minulé léto kvůli Guardiolovi opustit kabinu Manchesteru City a vydat se na angažmá do italského Turína na roční hostování. Vedení klubu Serie A je s ním ale natolik spokojeno, že by chtělo hráče získat na další rok. Jenže jeho cena je příliš vysoká a tak se pokusí u Citizens vyjednat prodloužení jeho hostování. Hartovi ale končí smlouva v roce 2019 a určitě ho budou chtít spíše zpeněžit. (zdroj: The Sun)

Morata připustil jednání s Chelsea a Tottenhamem

Situace útočníka Realu Madrid Álvara Moraty se příliš nelepší a tak prosakují na povrch další a další informace o jeho možném přestupu. Sám útočník prý připustil, že s ním mluvili manažeři z Premier League. „Několik manažerů z anglické ligy mi volalo, abych za ně hrál. Řekl jsem jim, že by se mi to líbilo a pokud bych měl odejít, pak skoro jistě do Londýna, ale nevím, jaký postoj zaujme Real,“ řekl Morata pro Guardian. (zdroj: The Sun)

Arsenal plánuje utratit 200 milionů liber. Zbaví se Özila a Alexise

Podle deníku Mirror se v Arsenalu chystá pořádné zemětřesení. Klub má v úmyslu utratit za nové hráče kolem 200 milionů liber. Ty by měly z velké části pocházet z prodeje rebelujících Mesuta Özila a Alexise Sáncheze, konec v klubu pak čeká i Oxlade Chamberleina, Wilshera a možná i Girouda. (zdroj. Mirror)

City a Dortmund chtějí talentovaného obránce Barcelony

O talentovaného levého obránce Barcelony Marca Cucurellu mají zájem v Manchesteru City a také Dortmundu. 18letý fotbalista předvádí v dresu rezervního celku azulgranas velmi dobré výkony a jelikož mu po skončení sezóny vyprší smlouva, bude k mání zcela zdarma, bez jakékoliv náhrady. (zdroj: The Hard Tackle)

Jordi Alba se zajímal o Chelsea

Obránce Barcelony Jordi Alba možná v létě změní klub. Nejen že se o něj zajímal Manchester United, sám hráč se prý spojil s bývalými spoluhráči Pedrem a Cescem Fabregasem, kteří působí v Chelsea, aby se jich zeptal na to, jak to v klubu chodí. Obránce má na Camp Nou smlouvu do roku 2020. (zdroj: AS)

Real už si prý zajistil De Geu a Hazarda

Bulvární server Don Balon přinesl informaci o tom, že vedoucí celek španělské ligy Real Madrid má pro příští sezónu už zajištěny služby dvou hráčů po nichž masivně toužil - brankáře Davida de Geu z Manchesteru United a záložníka Edena Hazarda z Chelsea. Za oba dohromady prý prezident Pérez zaplatí 150 milionů eur. (zdroj: Don Balon)

Mourinho utratí čtvrt miliardy

Manažer Manchesteru United José Mourinho v létě možná přijde o Zlatana Ibrahimoviće. Pokud se tak stane, má v plánu utratit za jeho náhradu a nejen za ni, neuvěřitelných 250 milionů liber. Za útočníky Griezmanna a Lukakua 86, respektive 65 milionů, a za trojici hráčů Monaka Bakayoka, Sidibeho a Mendyho 72 milionů. (zdroj: Express)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz