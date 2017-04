Ostatní - Královec chtěl skončit s pískáním hned po prvním poločase kariéry

© zimbio.com - Pavel Královec

Dnes 09:25 - V současnosti patří Pavel Královec mezi nejlepší české fotbalové rozhodčí, když vedle domácí soutěže řídil zápasy v Lize mistrů nebo na loňském mistrovství Evropy. Přitom nechybělo moc, aby s pískáním skončil hned v poločase vůbec prvního utkání v roli sudího.

"V šestnácti letech jsem si přetrhnul achilovku a protože mě zranění limitovalo, musel jsem s fotbalem skončit. Chtěl jsem ale u něj zůstat a otec tehdy v našem okrese Domažlice dělal předsedu komise rozhodčích, tak mi nabídl, jestli bych nechtěl pískat," vzpomínal Královec na tiskové konferenci FAČR k náboru nových sudích.

K prvnímu zápasu v roli sudího nastoupil jen krátce poté v soutěži starších žáků. "Otec mi tehdy dělal i mentora a v poločase jsem přišel do kabiny a oznámil jsem, že končím a pokračovat nebudu," líčil Královec. "Nebýt jeho podpory, tak bych skončil. Ale pomohl mi a dovedl mě tam, kde dneska jsem."

V zápase přitom nešlo o žádnou "divočinu", jak by se mohlo zdát. "Spíš šlo o to, že člověk byl zvyklý hrát a najednou to bylo něco jiného. Hlavně co se týče vystupování na hřišti a já se necítil ve svojí kůži," přidal devětatřicetiletý rozhodčí, který navíc díky tehdejším pravidlům mohl pískat i soutěže dospělých.

"Tehdy jsem byl jeden z nejmladších rozhodčích v okrese a nebylo obvyklé začínat pískat v takovém věku," přidal Královec. "Navíc to nebylo omezené jako dnes, kdy do osmnácti můžete řídit jen mládežnické soutěže. Já v sedmnácti pískal mužské zápasy třetí a druhé třídy," přidal.

"Byl to samozřejmě křest ohněm, ale z pohledu růstu to byla výhoda," prohlásil. "Buď to rozhodčí vydrží, nebo ne. Proto vždycky říkám, že rozhodčího nemůže dělat každý a musí být trochu jiný. Dokáže se pak obrnit proti tlaku hráčů, fanoušků a to je pak obrovská výhoda," uvedl Královec.

Proto si myslí, že hlavní vlastností rozhodčího by měla být psychická odolnost. "Jednoznačně. Na mezinárodním poli máme výhodu, že procházíme psychotesty a máme psychologa, který nás motivuje pro další progres. A pomáhá nám vyrovnávat se s tlakem," prohlásil.

Dnes si už také nedokáže představit, že by šlo k pískání přistupovat jako k amatérské profesi. "UEFA požaduje fyzickou i teoretickou připravenost. Na seminářích nás měří, váží a pravidelně jim posíláme hodnoty tréninků," popsal Královec. "Nejde to oklamat. Oni na to mají lidi, co to vyhodnocují a pak dostáváte zpětnou vazbu. Musíte tomu dát hodně času a odříkání, abyste se dostali tam, kam chcete," prohlásil.

