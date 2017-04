Ostatní - Přestupové spekulace: Obnoví se spolupráce Guardioly a Alexise? Piqué zvažuje MLS, Mourinhovi nedá Neymar spát

© laronda.es - Gerard Piqué

0 Líbilo se

Dnes 12:41 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Půjde Piqué za rok do Ameriky?

Gerard Piqué se možná po skončení příští sezóny odebéře za velkou louži. Podle informací by rád dokončil svoji kariéru v MLS, kde o něj má zájem LA Galaxy. Je to velké přání i jeho ženy Shakiry, která by ráda vedla v Americe klidnější život než v Barceloně. (zdroj: Don Balon)

Dortmund Aubu do Bayernu neprodá. Do Španělska možná

Vedení Borussie Dortmund sice neví, jestli u nich bude útočník Aubameyang působit i příští sezónu. Nicméně jednu jistotu přeci jen má - klíčového forvarda nepustí do Bayernu, tak jako v předchozí době Hummelse či Lewandowskiho. „Myslím, že u nás zůstane. Pokud ale Real nebo Barcelona nabídnou slušné peníze, budeme jednat. Nikdy ho ale neprodáme do Bayernu,“ uvedl generální manažer Watzke. (zdroj: Goal)

Znovu se mluví o zájmu United o Neymara

José Mourinho si údajně nedá pokoj a nadále shání náhradu za Wayne Rooneyho. V mysli má stále barcelonského útočníka Neymara, za nějž prý nabízí 173 milionů liber a hráči plat 400.000 liber týdně. Nicméně Neymar zřejmě na Camp Nou, i přes svoji touhu jednou si zahrát anglickou ligu, zůstane. (zdroj: Express)

Prodá Pérez někoho z útočné řady BBC?

Španělský bulvární server Don Balon spekuluje, že prezident Pérez možná prodá některého z členů útočné řady týmu přezdívané BBC. Není spokojen s tím, že se Bale, Benzema ani Cristiano Ronaldo nedokáží svými výkony vyrovnat barcelonské řadě MSN. (zdroj: Express)

Juventus blízko trvalému přestupu Cuadrada

Kolumbijský fotbalista Juan Cuadrado neuspěl v londýnské Chelsea, která ho proto zapůjčila do Juventusu. Zde se rozehrál a turínský klub zvažuje jeho trvalý přestup za 21 milionů liber. Chelsea si nyní bude vyjednávat klauzuli, díky níž by eventuálně mohla hráče získat zpět. (zdroj: Calciomercato)

Manchester United chce v létě získat Llorise

José Mourinho se v United už pomalu smiřuje s odchodem brankáře Davida de Gey do Realu Madrid a na jeho místo si vyhlédl momentálního strážce svatyně Tottenhamu Hotspur Huga Llorise. Red Devils nijak nepřekáží ani skutečnost, že Francouz podepsal v prosinci nový kontrakt do roku 2022. (zdroj: The Sun)

Real chce koupit Kantého

Bílý balet ve snaze posílit svoji záložní řadu upřel svůj zrak na středopolaře londýnské Chelsea N‘Gola Kantého. Ten na Stamford Bridge přestoupil teprve před minulou sezónou poté, co výraznou měrou pomohl Leicesteru k zisku titulu. Real je prý ochoten nabídnout Blues částku ve výši 51 milionů liber. (zdroj: Daily Star)

Skončí Alexis u Guardioly?

Ačkoliv byly v souvislosti s přestupem útočníka Arsenalu Alexise Sáncheze zmiňovány snad všechny možné kluby, v čele s Chelsea, Manchesterem United, PSG či Juventusem, chilská média mají jasno. Dlouhodobý závod prý vyhraje Manchester City. Pep Guardiola svému bývalému svěřenci může nabídnout plat až 200 tisíc liber týdně a Arsenalu 50 milionů liber. (zdroj: Express)

Atlético chce vylepšit podmínky Griezmannovi

Útočník Atlética Madrid Antoine Griezmann byl spojován s možným přestupem do Manchesteru United či Realu Madrid. Nicméně aby tomu vedení Atlética zabránilo, má v úmyslu nabídnout svému hráči lepší smlouvu. Místo současných 6 milionů liber ročně by si mohl polepšit na 8,5. Zvednout by se měla i výkupní klauzule, která momentálně činí 85 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz