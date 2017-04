Ostatní - Přestupové spekulace: Ronaldo pohrozil odchodem, Mourinho ve spojení s Arsenalem, Barcelona chystá nečekanou posilu

© 90min.com - Cristiano Ronaldo

Dnes 12:53 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

V Marseille chtějí Chelsea vyfouknout posilu

Olympique Marseille se podle španělských novinářů chystá získat útočníka FC Porto Andrého Silvu, který letos nastřílel už 15 ligových gólů. O 21letého hráče má zájem také Chelsea a kolem jeho osoby se motal také Manchester United. Francouzský klub chce ale všem vypálit rybník tím, že zaplatí za hráče výkupní klauzuli ve výši 60 milionů eur. (zdroj: CalcioMercato)

Ronaldo pohrozil odchodem

Portugalský útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo měl pohrozit vedení klubu tím, že pokud s ním nebudou konzultovat letní přestupy, odejde z klubu. Rozhodně nesouhlasí s příchodem Antoineho Griezmanna z Atlética ani Edena Hazarda z Chelsea. (zdroj: Express)

Skončí nakonec James v Barceloně?

Španělská televizní show El Chiringuito přinesla informace o tom, že se FC Barcelona údajně může v létě pokusit získat záložníka Jamese Rodrígueze, který nedostává příliš herního prostoru v klubu. Hlavní hvězda Messi prý nebyl proti. Kolumbijský reprezentant byl spojován se zájmem anglických klubů. (zdroj: Express)

Mourinho volal Alexisovi

V rodné zemi útočníka Alexise Sáncheze - Chile - se hovoří o tom, že forvardovi Arsenalu volal manažer Manchesteru United José Mourinho, aby s ním probral možnost přestupu na Old Trafford. Alexis je prý top prioritou portugalského kouče. V Arsenalu fotbalista stále nepodepsal nový kontrakt. (zdroj: Metro)

Chelsea plánuje návrat Christensena

Chelsea plánuje pro příští sezónu zapracovat do kádru obránce Andrease Christensena, kterému končí dvouleté hostování v Borussii Mönchengladbach. Bundesligový klub by rád získal fotbalistu natrvalo, jenže Blues s touto variantou naprosto nesouhlasí. (zdroj: The Telegraph)

Brozović podpořil spekulace o přestupu na Old Trafford

Jen málo stačí, aby byl hráč spojován s přestupem do určitého klubu. Záložník Interu Milán Marcelo Brozović byl již dříve zmiňován s transferem do Manchesteru United a nedávno tyto zvěsti ještě podpořil tím, že na Instagramu začal klub sledovat a dával pod jeho příspěvky lajky. Hovořilo se o tom, že by Red Devils mohli zaplatit za Brozoviće 43 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Nastane výměna Mangala - Gayá

Vedení Valencie má velký zájem získat natrvalo stopera Manchesteru City Eliaquima Mangalu, který zde hostuje, ale španělský klub nemá v úmyslu zaplatit 16 milionů liber, cenu, kterou by musel dát za trvalý přestup. Pep Guardiola má ovšem zájem o levého obránce Netopýrů José Luise Gayu, takže by mohlo dojít na hráčskou výměnu s určitým doplatkem. (zdroj. Daily Star)

Pepe do Manchesteru City nebo PSG?

Pepemu v Realu Madrid skončí za pár týdnů smlouva a mluvilo se o jeho přestupu do čínské Superligy. Jenže Pepe se obává, že by tímto krokem hodně omezil svoje šance na účast na mistrovství světa 2018 v Rusku. Proto doufá, že by se mohl domluvit s některým evropským klubem. Nyní se rýsují dokonce dva, které o něj mají zájem. Lákají ho totiž Paris SG a hlavně Pep Guardiola z Manchesteru City. (zdroj: talk SPORT)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz