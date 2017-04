Ostatní - Přestupové spekulace: Barcelona váhá nad dvěma záložníky, Real chce Neymara, Besiktas si přijel pro Fabregase

© mirror.co.uk - Cesc Fabregas

Dnes 13:49 - Letní přestupní termín je ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Donnarumma na roztrhání

„Nový Buffon“, jak se přezdívá 18letému gólmanovi AC Milán Gianluigimu Donnarummovi bude v létě takříkajíc na roztrhání. O jeho služby se totiž poperou hned tři kluby z Premier League - Manchester United, Chelsea a rovněž Manchester City. Cena gólmana je odhadována na 50 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Verratti nebo Coutinho?

V nitru Barcelony panují odlišné názory na to, kdo by měl přijít jako posila do středové řady. Kompletní útočná formace MSN se kloní na stranu liverpoolského Coutinha, zatímco například Iniesta s Piquém by v týmu raději viděli Verrattiho z PSG. (zdroj: Daily Star)

Ter Stegen je v Barceloně šťastný do City nechce

Brankář Barcelony Marc-André Ter Stegen byl poslední dobou spojován s budoucím přestupem do Manchesteru City. Manažer Pep Guardiola by prý azulgranas dal za německého brankáře 30 milionů liber. Jenže asi má smůlu, protože Ter Stegen je na Camp Nou spokojený a žádné stěhování neplánuje. (zdroj: FourFourTwo)

Real Madrid plánuje přestup Neymara

Podle španělského serveru Diario GOL se chce madridský Real pokusit o přestup barcelonského útočníka Neymara. Za něj by zaplatil 200 milionů eur. Tento transfer by financoval přestupy Jamese Rodrígueze, Moraty nebo Isca. (zdroj: Sportskeeda)

United chtějí Brazilce z Besiktase

Manchester United má v plánu získat brazilského záložníka Andersona Taliscu, který patří Benfice Lisabon a momentálně je na dvouletém hostování v Besiktasi. Ve své smlouvě má výkupní klauzuli ve výši 24 milionů eur, kterou chtějí United aktivovat. (zdroj. Mirror)

Real Madrid je odhodlán získat De Geu

Podle informací z anglického bulváru je madridský Real stoprocentně rozhodnutý získat v létě gólmana Davida de Geu z Manchesteru United. Ten už je na radaru Bílého baletu několik let a částka, které se zmiňuje v souvislosti s letním transferem, by se mohla pohybovat až na hranici 100 milionů eur. (zdroj: Mirror)

Chelsea má zájem o Oxlade-Chamberleina

Vedoucí celek Premier League je údajně připraven získat hráče Arsenalu Alexe Oxlade-Chamberleina, kterému u Gunners končí smlouva v roce 2018 a zatím mu vedení nenabídlo novou. (zdroj: Footbal London)

Arsenal má velký zájem o Sandra z Juventusu

Brazilský obránce Sandro má sice v Juventusu kontrakt do roku 2020, nicméně kolem jeho osoby se točí mnoho zájemců. Real Madrid, Manchester City, ale především Arsenal. Ten je prý ochoten zaplatit 30 milionů liber. (zdroj: Daily Star)

Prezident Besiktase přijel jednat o Cescovi

Prezident tureckého klubu Besiktas Istanbul Fikret Orman prý odcestoval do Londýna, aby zde s vedením Chelsea projednal případný přestup Cesca Fabregase do jejich klubu. Španělský záložník, který má na Stamford Bridge smlouvu do roku 2019, už byl dříve předmětem zájmu jiného klubu z této země - Galatasaray. Besiktas má údajně v plánu získat pro příští sezónu výraznou hvězdu. (zdroj: Daily Mail)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz