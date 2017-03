© slavia.cz - Antonín Barák

Dnes 08:34 - Záložník Antonín Barák za reprezentaci dvakrát skóroval v nedělním utkání kvalifikace mistrovství světa na půdě San Marina a věří, že si pohodu a střeleckou formu přenese i do nadcházejícího derby se Spartou. Je mu jasné, že pokud se slávističtí fotbalisté chtějí udržet v kontaktu s vedoucí Plzní, musejí souboj tradičních pražských rivalů vyhrát.

"Cítím se teď výborně, jsem hrozně rád, že jsem mohl v reprezentaci nasbírat další cenné zkušenosti a dal dva góly. Byl to i záměr trenéra Jarolíma, který mě do toho hodně tlačil, dal mě na pozici podhrota, takže se to ode mě i očekávalo," řekl novinářům Barák.

"Doufám, že jsem se trochu rozstřílel, trochu se i zklidnil před bránou. Pokud se mi povede dostat do příležitostí i v zápase se Spartou, budu určitě chtít skórovat," doplnil dvaadvacetiletý záložník.

O blížícím se derby se podle něj na reprezentačním srazu často mluvilo. "Hodně se na to naráželo. Kluci, co jsou sparťani, doufají, že to zvládnou oni, my slávisti zase doufáme, že my. Měli jsme navrch, sparťani jsou teď takoví smutní, ale nic to nemění na tom, že po tomhle zápase zase mohou být blíž k nám. Jsme v tomhle hodně opatrní, při zemi, abychom zase nebyli moc sebevědomí," řekl Barák.

Jeho celek má na druhém místě ligy devítibodový náskok na Spartu. "Hodně lidí to vnímá tak, že by bylo překvapení, kdyby Slavia nevyhrála. Ale my to tak nevnímáme. Co se povedlo nám na podzim, kdy byla Sparta favorit, my nebyli v takové pohodě a vyhráli, se teď naopak může povést jim. My se jen musíme připravit tak, abychom to nedopustili," uvedl.

"U nás v klubu cítím hrozně přirozené klima, všichni jsou v pohodě, všichni se tím baví a táhnou za jeden provaz. Tak je to tady ve Slavii nastavené a myslím, že ve Spartě to tolik není. Ale Sparta má výborný tým, nechci podceňovat ani jednoho hráče. Jsou tam právem, jsou to kvalitní fotbalisté, stejně jako tady ve Slavii," podotkl Barák.

Po remíze v minulém kole v Liberci Slavia přišla o vedení v lize a na první Plzeň ztrácí bod. "Byl to celkem hektický víkend. V Liberci se nám to herně docela povedlo, byla to pro nás ztráta dvou bodů. Druhý den jsme mysleli, že si zlepšíme náladu tím, že Plzeň zase ztratí v Karviné. Ale ukázala sílu, že je to velký tým a otočila to," uvedl Barák.

"Teď je to o jeden bod a bude to tahanice až do konce. Bude to o tom, kdo bude mít pevnější nervy, kdo bude víc trpělivý v zápasech. Musíme jednoznačně brát zápas se Spartou tak, že ho chceme vyhrát. Je to derby, hrozně těžký soupeř, ale jen přes ty nejlepší se tam můžeme dostat nahoru," dodal Barák, kterého čeká minimálně na nějakou dobu poslední derby, neboť v létě zamíří do Udine.

Jeho přítelkyně paradoxně fandí Spartě. "Moc se o tom nebavíme, celkově o fotbale, protože máme trošku rozdílné názory, nejen na derby. Spíš se popichujeme, je to spíš takové zábavné. Ale těší se na fotbal, má ho ráda stejně jako já, ráda se na něj dívá," dodal Barák s úsměvem.

