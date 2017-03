Ostatní - Přestupové spekulace: Conte zablokoval Neymara, Messi zas přestup jiného spoluhráče do United

© as.com - Neymar

Dnes 12:54 - Letní přestupní termín je ještě hodně daleko. Ovšem už nyní je fotbalový bulvár plný zaručených spekulací, které by se za pár měsíců mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Conte zastavil přestup Neymara za 155 milionů

Italský manažer Chelsea Antonio Conte měl podle všeho bloknout přestup barcelonského Neymara na Stamford Bridge. A to i přesto, že vedení Blues v čele s Romanem Abramovičem již bylo na přestupu, který měl stát 155 milionů liber, dohodnuto. Conte se kromě jiných věcí domnívá, že by Neymar neseděl do jeho herního stylu. (zdroj: The Sun)

Mourinho chce Albu, Messi chce přestupu zabránit

Podle informací deníku Daily Express má José Mourinho chuť získat levého obránce Barcelony Jordiho Albu. Ten by údajně mohl být k mání za 25 milionů liber. Nicméně přestupu chce zabránit jeho velký kamarád Leo Messi. Každopádně konečné rozhodnutí leží na samotném obránci, jenž si počká, kdo nahradí Enriqueho na trenérské židli. (zdroj: Diario GOL)

Liverpool si dělá naděje na Jamese

Také Liverpool vstoupil do hry o záložníka Realu Madrid Jamese Rodrígueze. Za kolumbijského reprezentanta jsou Reds údajně ochotní zaplatit 65 milionů liber. Každopádně celý transfer může ovlivnit skutečnost, jestli se Liverpool dostane do příštího ročníku Ligy mistrů. (zdroj: Express)

Batshuayi za Lukakua?

Romelu Lukaku se chce po sezóně vrátit do Chelsea odkud neslavně odešel v roce 2014. Podle britských médií nabídne londýnský klub Evertonu sumu ve výši 70 milionů liber, případně existuje také alternativa platby 40 milionů plus přestup útočníka Michyho Batshuayie, který loni v létě stál Blues 33 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Wilshere na cestě do Itálie

Jack Wilshere se podle spekulací přesune před nadcházející sezónou do italské ligy, konkrétně do AC Milán. Zde by rád restartoval svoji uvadající kariéru. Aktuálně hostuje v Bournemouthu, odkud se vrátí zpět do Arsenalu. Jenže na Emirates Stadium je jeho budoucnost nejistá. (zdroj: Daily Mail)

United monitorují situaci Bakayoka

Na Josého Mourinha, manažera Manchesteru United, zanechal velký dojem středopolař vedoucího klubu francouzské Ligue 1 AS Monako Tiemoue Bakayoko. Hráče si klub údajně cení na 40 milionů liber. Bakayoko má v Monaku smlouvu do roku 2019. (zdroj: Express)

City si věří na získání Rose

Pep Guardiola nebude v létě šetřit na posílení svojí defenzívy a podle všeho nabídne Tottenhamu 50 milionů liber za obránce Dannyho Rose. Tímto hráčem by chtěl začít obměnu stárnoucí zadní linie, kde trojice Clichy, Sagna a Zabaleta může v klubu skončit. (zdroj: Daily Mail)

Morata chce jít z Realu pryč

Španělský reprezentant Álvaro Morata podle všeho vzdává svůj sen prosadit se v madridském Realu. Trenér Zidane neustále upřednostňuje krajana Karima Benzemu a Moratovi už dochází trpělivost, zvlášť když o něj má zájem Chelsea, jež prý nabízí 65 milionů eur a hráči mnohem lepší platové podmínky. (zdroj: AS)

Na Bellerína Barca nemá peníze ARS, FCB

Velkým přáním Barcelony bylo získat do svých řad pravého beka Héctora Bellerína, jenž se fotbalově formoval v akademii La Masía. Deník Marca ale uvedl, že azulgranas na svého odchovance momentálně nemají peníze, neboť Gunners stanovili pevnou cenu 45 milionů liber o níž nehodlají diskutovat a Barcelona proto obrátila svůj zájem na Cancela z Valencie. (zdroj: Marca)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz