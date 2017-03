Ostatní - Od fotbalistů se očekává pátá výhra nad San Marinem

© depor.com - Zvítězí dnes naši v San Marinu?

Dnes 11:54 - Čeští fotbalisté dnešním utkáním na hřišti San Marina uzavřou první polovinu skupiny C kvalifikace mistrovství světa. Po podzimních čtyřech zápasech mají na kontě jednu výhru, dvě remízy a porážku. Proti devátému nejhoršímu týmu žebříčku FIFA potřebují získat "povinné" vítězství, které je udrží ve hře o účast na šampionátu v Rusku.

Češi zatím v kvalifikaci remizovali 0:0 se Severním Irskem a Ázerbájdžánem, prohráli 0:3 na půdě obhájců titulu Němců a naposledy v listopadu porazili Norsko 2:1. V šestičlenné skupině jim patří čtvrté místo s dvoubodovou ztrátou na druhou a třetí příčku a se sedmibodovým mankem na stoprocentní Němce. Na mistrovství v roce 2018 postoupí přímo jen vítězové skupin, osm nejlepších celků z druhých příček čeká baráž o zbylá čtyři místa.

Český celek vyhrál všechny čtyři dosavadní zápasy se San Marinem bez inkasovaného gólu. Utkání by měl zvládnout přesto, že kvůli zdravotním problémům vypadli z týmu útočník Patrik Schick, záložník Jan Sýkora a obránce Pavel Kadeřábek. Zápas začne v 18:00.

"Nervozitu samozřejmě cítíme. Trenér nám pouštěl video, strávili jsme u něj celkem dost času. Měli jsme možnost vidět zápas s Německem, který byl herně i výsledkově jednoznačný. Ale ostatní zápasy s Norskem a Ázerbájdžánem jsme viděli, že San Marino kvalitu má, hlavně v obranném bloku," řekl Tomáš Sivok na předzápasové tiskové konferenci.

"Pro nás bude nesmírně důležité dát brzo gól, protože ten blok je hluboký a propracovaný. Když dáte brzo gól, je to pak jednodušší. Věřím, že kvalitu dopředu máme, jsou tam mladí a hladoví kluci. Tak doufejme, že brzy dají gól a že se uklidníme," dodal třiatřicetiletý stoper.

S Německem prohrálo San Marino 0:8, předtím ale podlehlo Ázerbájdžánu jen 0:1 a v Norsku ještě v 76. minutě drželo remízu 1:1. "Pro Němce to asi byl lehký zápas, ale pro nás bude těžší. Němci jsou úplně někde jinde. Pamatuji si, že jsme tu v San Marinu za trenéra Brücknera hráli 3:0. První půle byla 0:0 a ten zápas nebyl úplně jednoznačný," připomněl poslední duel v San Marinu.

"Je to, jako když hrajete s týmem české ligy proti divizi. Ty zápasy nejsou nikdy lehké, zvlášť když je to venku. Mentálně se na to musíme připravit tak, abychom to nepodcenili. Trenér nás v tomhle směru hodně varoval a zítra si to ještě připomeneme. Myslím, že tam napětí je, a doufám, že to zvládneme," uvedl. "Byli bychom rádi, kdybychom dali nějaký gól navíc, ale prvořadé je, abychom získali tři body," dodal.

